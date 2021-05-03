Survivor takımlar ne zaman birleşecek?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenerek reyting rekorları kıran Türkiye’nin en çok sevilen yarışması olan survivor 2021 büyük bir heyecanla devam ederken izleyiciler takımları ne zaman birleşeceğini merak ediyor. İzleyiciler survivor 2021 takımlar ne zaman birleşecek, survivor takımlar karışacak mı sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Konuyla ilgili açıklama programın sunucusu Acun Ilıcalı tarafından geldi. Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada takımları ne zaman birleşeceğini söyledi.

Survivor Takımlar Birleşti mi?

Takımlar Ne Zaman Birleşecek?

Survivor 2021 yarışması tüm heyecanıyla devam ederken, dün akşamki programın reklam arasında Acun Ilıcalı Instagram hesabından canlı yayın açtı. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Ilıcalı, adadaki takımları ne zaman birleşecek konusuna açıklık getirdi. Konuyla ilgili kafadaki? Lerini yanıtlayan Acun Ilıcalı, Ünlüler takımından bir tane kadın yarışmacının elenmesi halinde adadaki takımların birleşeceğini duyurdu.

Survivor 2021 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde ada konseyinde yapılan oylamada reklam arasında Acun Ilıcalı Instagram hesabından canlı yayın açtı. Bu yayında izleyicilerin sorularını yanıtladı. İzleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında ise takımlar ne zaman birleşecek geliyordu. Acun Ilıcalı bu konuya açıklık getirdi.

Instagram canlı yayında açıklamalarını sürdüren Acun Ilıcalı, Ünlüler takımından bir kadının evlenmesi durumunda takımların birleşeceğini ve değişeceğini söyledi. Sonrasında yeni takımların oluşacağını ifade etti. Değişiklik olacağı zaman yarışmacılar bunu öğrenecek dedi. Takımların değişeceğini ancak yeni bir yarışmacının yarışmaya katılmayacağını ifade etti.