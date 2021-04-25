Survivor Takımlar Karışacak mı?
Adada yapılacak olan bu değişiklik herkes tarafından merak ediliyor. TV sekiz ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması izleyicilerin en çok izlediği yarışma programları arasında bulunurken yarışmada macera dolu anlar izleyicinin gözlerinden kaçmıyor. Çok yakın bir zamanda yarışmada bulunan iki takımın yarışmacıları karışacak. Karışmanın ardından adadaki mücadelenin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Acun Ilıcalı konuyu açıklık getirdi. Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalara göre çok yakın bir zamanda adadaki takımlar karıştırılacak.
Son Güncelleme: 25.04.2021 20:04