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Survivor takımlar karışacak mı?

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor büyük heyecanla devam ediyor. Acun Ilıcalı Survivor’da takımların karışıp karışmayacağını açıkladı.

25 Nisan 2021 Pazar 20:04
Survivor takımlar karışacak mı?
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Türkiye’nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran yarışma programı olan survivor tüm heyecanıyla devam ederken izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında survivor da takımların karışıp karışmayacak geliyor. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Survivor yapımcısı Acun Ilıcalı, çok yakın bir zamanda adada takımların karışacağını ifade etti.

Survivor Takımlar Karışacak mı?

Adada yapılacak olan bu değişiklik herkes tarafından merak ediliyor. TV sekiz ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması izleyicilerin en çok izlediği yarışma programları arasında bulunurken yarışmada macera dolu anlar izleyicinin gözlerinden kaçmıyor. Çok yakın bir zamanda yarışmada bulunan iki takımın yarışmacıları karışacak. Karışmanın ardından adadaki mücadelenin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Acun Ilıcalı konuyu açıklık getirdi. Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalara göre çok yakın bir zamanda adadaki takımlar karıştırılacak.




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorAcun
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