Survivor Takımlar Karışacak mı?

Türkiye’nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran yarışma programı olantüm heyecanıyla devam ederken izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında survivor da takımların karışıp karışmayacak geliyor. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Survivor yapımcısıIlıcalı, çok yakın bir zamanda adada takımların karışacağını ifade etti.

Adada yapılacak olan bu değişiklik herkes tarafından merak ediliyor. TV sekiz ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması izleyicilerin en çok izlediği yarışma programları arasında bulunurken yarışmada macera dolu anlar izleyicinin gözlerinden kaçmıyor. Çok yakın bir zamanda yarışmada bulunan iki takımın yarışmacıları karışacak. Karışmanın ardından adadaki mücadelenin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Acun Ilıcalı konuyu açıklık getirdi. Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalara göre çok yakın bir zamanda adadaki takımlar karıştırılacak.