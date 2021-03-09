Survivor sunucusu Murat Ceylan kimdir, yaşı kaç? Murat Ceylan nereli? Murat Ceylan hakkında bilgiler

Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışmalarından olan Survivor'un yakışıklı sunucusu Murat Ceylan kimdir? Murat Ceylan hakkında bilinmeyenleri haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar.

Yayınlandığı günlerde reytingleri alt üst eden Survivor yarışması hız kesmeden devam ederken bir yandan da finale yaklaşılıyor. Survivor yarışmasının başarılı sunucusu Murat Ceylan ise yayımlanan her gün sosyal medyada konuşuluyor. Gençler tarafından beğenilen Murat Ceylan kimdir? Nerelidir? İşte ayrıntılar.

Murat Ceylan kimdir?

Murat Ceylan, 15 Mayısıs 1991 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise tahsilini bitirdikten sonra İngiltere'ye gitti ve Endüstriyel Tasarım bölümünü bitirerek üniversite eğitimini aldı. Daha sonra ülkesine geri dönen Murat Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünü bitirim yüksek lisansını da tamamladı.

Küçüklüğünden beri piyano çalabilen ve müziğe istekli olan Murat Ceylan, bu sevgisini İstanbul Devlet Konservatuvarları hocalarından olan Ergincan Saydam'dan müzik eğitimi de aldı.

Müzik yaparken aynı zamanda sporla da arası çok iyi olan Murat Ceylanİstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapıyor.

Murat Ceylan, 2013 senesinde Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de yarışmaya katıldı ve yarıştı. Yarışma neticesinde 17 Eylül 2014 senesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanmaya başlayan "Para Bende" yapımın spikerliğini yaptı.

2016 sözü ve bestesi kendisine ait olan "Yeni Nesil" isminde bir albüm piyasaya sürdü.

2018 ylında Survivor All Star'da yarışmaya katılan ve yarışan Murat Ceylan şu anda Survivor'un sunuculuğunu ifa ediyor.