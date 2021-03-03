Survivor Steven Salam kim? Neden Survivor'a katıldı?

Survivor’ın 2021 kadrosunda yer alan Steven Salam, yarışmanın takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Türkiye’de üniversite eğitimi alan ve amatör ligde futbol oynayan Steven hakkındaki bilgiler merak ediliyor.
Steven Salam kim?
Survivor’a katılma amacı ne?
Steven Salam ilk olarak bunun sebebini yarışmayı ve Survivor’ı çok sevmesi olarak açıklamakta. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki hayatının Survivor’a çok benzediğini belirten Steven, ada şartlarına kolayca uyum sağladığını ve bu yüzden yarışmaya katıldığını söylüyor.
Son Güncelleme: 03.03.2021 15:22