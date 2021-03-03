Survivor Steven Salam kim? Neden Survivor'a katıldı?

Survivor’ın 2021 kadrosunda yer alan Steven Salam, yarışmanın takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Türkiye’de üniversite eğitimi alan ve amatör ligde futbol oynayan Steven hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

Steven Salam kim?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelmiştir. 2011 yılında Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversite eğitimini burada aldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesinden mezun olan Steven, Spor Bilimleri Fakültesinde Futbol Antrenörlüğü bölümünde okudu. İzmir Karayollarıspor’da oynamaktadır.

Survivor’a katılma amacı ne?

Steven Salam ilk olarak bunun sebebini yarışmayı ve Survivor’ı çok sevmesi olarak açıklamakta. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki hayatının Survivor’a çok benzediğini belirten Steven, ada şartlarına kolayca uyum sağladığını ve bu yüzden yarışmaya katıldığını söylüyor.