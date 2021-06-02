İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Survivor Sms ücreti ne kadar? Survivor 1 oy SMS ücreti

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 sezonu ile de ekranların gözdesi olmaya devam ediyor. Yarışmada adım adım finale gidilirken, seyirci de desteklediği yarışmacıya oy atarak onu final koltuğuna taşımayı istiyor. Peki, Survivor SMS ücreti ne kadar? İşte Survivor 1 oy SMS ücreti…

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:37
Survivor Sms ücreti ne kadar? Survivor 1 oy SMS ücreti
Takip Et:

Survivor 2021 yarışmacıları için oy kullanmak isteyen seyirciden SMS’lerde uygun bir ücret alınmakta. Programda SMS ücretleri oyların kullanıldığı yerlere göre belirleniyor. Ülkemizden oy kullanmak isteyenlerin ödeyeceği tutar 2,90 TL. Kıbrıs’tan SMS oyu kullanacaklardan 2,96 TL alınırken, TV8 Yan Ekran isimli uygulamadan oy kullananlardan ise 3 TL ücret alınıyor.

Ülkemizdeki kullanıcılardan alınan 2,90 TL’lik SMS ücretine bütün vergiler dahildir. KKTCEL ile KKTC Telsim operatörlerinden 2,96 TL’lik bir ücret alınırken, Google Play’den indirilen uygulamalar aracılığı ile oy atanlar 2,69 TL, App Store’dan uygulama indirerek oy atanlar 2,99 TL’lik bir ücret ödüyorlar. Yurt dışından oy kullanan izleyicilere uygulanan ücretlendirme de şöyledir:

  • Avusturya: 0900506506’ya gönderilen mesajla oy kullanılır. Ücretlendirme de 1.10 EUR’dur.
  • Belçika: 71004’e gönderilen mesajla oy kullanılır. Ücretlendirme de 0.50 EUR’dur.
  • Hollanda: 5030’a gönderilen mesajla oy kullanılır. Ücretlendirme de 1.10 EUR’dur.
  • İngiltere: 68899’a gönderilen mesajla oy kullanılır. Ücretlendirme de, 1.00 Sterlin + Standart Networt Rate şeklindedir.
  • İsviçre: 543’e gönderilen mesajla oy kullanılır. Ücretlendirme de 1.00 CHF’dir.

Son Güncelleme: 02.06.2021 00:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor Sms ücretleriSurvivor 1 Oy Sms ücreti Ne Kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ada Masalı dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? Ada Masalı konusu ve oyuncuları
Ada Masalı dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? Ada Masalı konusu ve oyuncuları
La Casa De Papel Tokyo kimdir? Ursula Corbero kimdir? Ursula Corbero nereli, kaç yaşında?
La Casa De Papel Tokyo kimdir? Ursula Corbero kimdir? Ursula Corbero nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı sezon finali ne zaman? Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi
Masumlar Apartmanı sezon finali ne zaman? Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi
Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor?
Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman ? EDHO sezon finali tarihi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman ? EDHO sezon finali tarihi

Popüler Haberler

Survivor Sms ücreti ne kadar? Survivor 1 oy SMS ücreti
2021 Okullar tüm yaz açık mı olacak?
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 2 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
Alya dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Survivor Ekstra sunucusu kimdir? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı Kaç?
Rüyada ceviz ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz ağacı görmenin anlamları
Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Altın ne kadar oldu? 2 Haziran 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 2 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Haziran 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Telefon ile profesyonel fotoğraf nasıl çekilir? Telefon ile güzel fotoğraf çekmenin yöntemleri
Maraşlı Vampir İsmet kimdir, gerçek adı nedir? Fayat Budak hakkında bilgiler
Asir Fikri Gündoğdu kimdir? Yer aldığı yapımlar neler? Kaç yaşında ve nereli?
Güncel findeks kredi notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgumala yapılır mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli yaşı kaç?
Alkollü cafe ve barlar açıldı mı? Alkollü mekanlar açık mı, ne zaman açılacak?
2 Haziran 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Show TV'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Show TV 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Güncel gümüş fiyatları 2 Haziran 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Ziraat Bankası kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Koronavirüs kredi borç erteleme işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.