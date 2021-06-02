Survivor Sms ücreti ne kadar? Survivor 1 oy SMS ücreti

Ülkemizdeki kullanıcılardan alınan 2,90 TL’lik SMS ücretine bütün vergiler dahildir. KKTCEL ile KKTC Telsim operatörlerinden 2,96 TL’lik bir ücret alınırken, Google Play’den indirilen uygulamalar aracılığı ile oy atanlar 2,69 TL, App Store’dan uygulama indirerek oy atanlar 2,99 TL’lik bir ücret ödüyorlar. Yurt dışından oy kullanan izleyicilere uygulanan ücretlendirme de şöyledir:
- Avusturya: 0900506506’ya gönderilen mesajla oy kullanılır. Ücretlendirme de 1.10 EUR’dur.
- Belçika: 71004’e gönderilen mesajla oy kullanılır. Ücretlendirme de 0.50 EUR’dur.
- Hollanda: 5030’a gönderilen mesajla oy kullanılır. Ücretlendirme de 1.10 EUR’dur.
- İngiltere: 68899’a gönderilen mesajla oy kullanılır. Ücretlendirme de, 1.00 Sterlin + Standart Networt Rate şeklindedir.
- İsviçre: 543’e gönderilen mesajla oy kullanılır. Ücretlendirme de 1.00 CHF’dir.
Son Güncelleme: 02.06.2021 00:37