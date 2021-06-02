Survivor Sms ücreti ne kadar? Survivor 1 oy SMS ücreti

Survivor 2021 yarışmacıları için oy kullanmak isteyen seyirciden SMS’lerde uygun bir ücret alınmakta. Programda SMS ücretleri oyların kullanıldığı yerlere göre belirleniyor. Ülkemizden oy kullanmak isteyenlerin ödeyeceği tutar 2,90 TL. Kıbrıs’tan SMS oyu kullanacaklardan 2,96 TL alınırken, TV8 Yan Ekran isimli uygulamadan oy kullananlardan ise 3 TL ücret alınıyor.

Ülkemizdeki kullanıcılardan alınan 2,90 TL’lik SMS ücretine bütün vergiler dahildir. KKTCEL ile KKTC Telsim operatörlerinden 2,96 TL’lik bir ücret alınırken, Google Play’den indirilen uygulamalar aracılığı ile oy atanlar 2,69 TL, App Store’dan uygulama indirerek oy atanlar 2,99 TL’lik bir ücret ödüyorlar. Yurt dışından oy kullanan izleyicilere uygulanan ücretlendirme de şöyledir: