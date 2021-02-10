Survivor Sergen'e vatoz saldırdı!

Her yıl merakla beklenen Survivor programı, bu yıl yayına erken başladı. Ünlüler takımında yer alan Sergen Bayar, balık avladığı sırada vatoz saldırısına uğradı.
Oyuncu Çağrı Atakan, Sergen’e sakim olması için komutlar verdi. Sergen, acı ve hissizlik yaşadığını dile getirdi. Adada bulunan sağlık ekipleri tarafından Sergen’e ilk müdahale yapıldı. Sergen’e vatozun saldırdığı öğrenildi.
Sergen’in acıları ilk müdahalede dinledi. Sergen’in acı dolu anları kameralara yansıdı. Acısı dinmeyen Sergen, tekneye bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Son Güncelleme: 10.02.2021 04:27