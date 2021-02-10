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Survivor Sergen'e vatoz saldırdı!

Ünlüler takımında yer alan Sergen Bayar'a vatoz saldırdı. Yarışmacıya yapılan ilk müdahale işe yaramdı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 04:27
Survivor Sergen'e vatoz saldırdı!
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Her yıl merakla beklenen Survivor programı, bu yıl yayına erken başladı. Ünlüler takımında yer alan Sergen Bayar, balık avladığı sırada vatoz saldırısına uğradı.

Yarışmada, takımların balık avlayabilmesi için olta, palet ve ağ gibi malzemelerin olduğu sandık için oyun oynanmıştı. Ödülü ünlüler takımı kazanmıştı. Malzemeler ile balık avına çıkan Sergen’den bir anda acı dolu çığlıklar duyuldu. Ünlüler takımı, hemen arkadaşlarına yardıma gitti. Sergen, takım arkadaşları tarafından denizden çıkartıldı.

Oyuncu Çağrı Atakan, Sergen’e sakim olması için komutlar verdi. Sergen, acı ve hissizlik yaşadığını dile getirdi. Adada bulunan sağlık ekipleri tarafından Sergen’e ilk müdahale yapıldı. Sergen’e vatozun saldırdığı öğrenildi.

Sergen’in acıları ilk müdahalede dinledi. Sergen’in acı dolu anları kameralara yansıdı. Acısı dinmeyen Sergen, tekneye bindirilerek hastaneye kaldırıldı.



Son Güncelleme: 10.02.2021 04:27
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VatozSergenSurvivorSurvivor 2021GönüllülerünlülerMetin KuşTv8
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