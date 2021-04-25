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Survivor Segen kimdir? Sergen Bayar kimdir?

Survivor 2021 yarışmacıları merak edilmeye devam ederken son zamanlarda İsmail ile tartışması ile gündeme gelen Sergen merak ediliyor. Pek çok kişi, Survivor Sergen kimdir? Sergen Bayar kimdir? sorularını araştırıyor.

25 Nisan 2021 Pazar 22:52
Survivor Segen kimdir? Sergen Bayar kimdir?
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TV8 ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden yarışma programı Survivor 2021 yarışmacıları merak edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İsmail ile tartışan Sergen ise son zamanlarda en merak edilen yarışmacılardan birisi oldu.

Survivor Sergen kimdir?

16 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir’de doğan Sergen Bayar 1.80 boyunda ve 76 kilodur. Genç yaşına rağmen antrenörlük yapan Bayar çocukluğundan beri pek çok spor dalıyla amatör olarak uğraşmıştır. Enka spor kulübünde profesyonel bir Sprinter olan Sergen Bayar Survivor’a katılınca mesleğinden istifa etmiştir.

Sergen Bayar Instagram hesabı ne?

Ünlüler takımında yarışmacı olan Sergen Bayar Instagram uygulamasında ‘srgnbayar’ kullanıcı adı ile bulunmaktadır. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sergen Bayar’ın 31,7 bin takipçisi vardır.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:52
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