Survivor Segen kimdir? Sergen Bayar kimdir?

TV8 ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden yarışma programı Survivor 2021 yarışmacıları merak edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İsmail ile tartışan Sergen ise son zamanlarda en merak edilen yarışmacılardan birisi oldu.

Survivor Sergen kimdir?

Sergen Bayar Instagram hesabı ne?

16 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir’de doğan1.80 boyunda ve 76 kilodur. Genç yaşına rağmen antrenörlük yapan Bayar çocukluğundan beri pek çok spor dalıyla amatör olarak uğraşmıştır. Enka spor kulübünde profesyonel bir Sprinter olan Sergen Bayar Survivor’a katılınca mesleğinden istifa etmiştir.

Ünlüler takımında yarışmacı olan Sergen Bayar Instagram uygulamasında ‘srgnbayar’ kullanıcı adı ile bulunmaktadır. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sergen Bayar’ın 31,7 bin takipçisi vardır.