Survivor Segen kimdir? Sergen Bayar kimdir?

TV8 ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden yarışma programı Survivor 2021 yarışmacıları merak edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İsmail ile tartışan Sergen ise son zamanlarda en merak edilen yarışmacılardan birisi oldu.
Survivor Sergen kimdir?
Sergen Bayar Instagram hesabı ne?
Ünlüler takımında yarışmacı olan Sergen Bayar Instagram uygulamasında ‘srgnbayar’ kullanıcı adı ile bulunmaktadır. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sergen Bayar’ın 31,7 bin takipçisi vardır.
Son Güncelleme: 25.04.2021 22:52