Survivor Seçmeleri ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacı seçmeleri nasıl ve nereden izlenir?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2021 merak edilmeye devam ediyor. Pek çok Survivor hayranı yeni sezonda programda kimlerin olacağını merak ederken aynı zamanda seçmelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Yapılan açıklamalarda programın başvurularının ve seçmelerinin Exxen TV üzerinden yapılacağı belirtilirken pek çok kişi seçmelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Exxen Survivor 2021 seçmeleri ne zaman?

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital içerik platformu olan Exxen üzerinden seçmelerinin yapılacağı açıklanırken seçmelerin 1 Ocak itibari ile platform üzerinden başlaması bekleniyor. Exxen TV Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada;

Hepsinin ayrı hikayeleri ama tek bir hayali vardı; Survivor olmak

#SurvivorSeçmeler #EXXEN 'de!