Survivor Sancakay Ilım kimdir?

Survivor 2021 yarışmacılarından Sancay Ilım seyirciler tarafından merak edilen isimlerden biri oldu. Survivor’da güzel yarışmacının aşk yaşayıp yaşamayacağı merak ediliyor. İşte Sancakay Ilım hakkında detaylar...

Sancakay Ilım kimdir?

Sancakay Ilım Morgül 30 Ocak 1997’de İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir ve Rize’de çoçukluk zamanlarını geçiren Morgül, daha sonra İzmir’de futbola ilgisi başlar. Rizespora’da oynamaya başlayan Morgül, Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü okumaya başlar. Futbol yolculuğunu bırakan Morgül daha sonra İstanbul’a gelerek konservatuvara gitmeye karar verir ve tiyatro okumaya başlar. Dördüncü sınıf öğrencisi olan Morgül Survivor yarışmasından sonra okulunu bitirecektir.

Ayrıca beş senedir Hayal Kahvesi’nde şarkı söyleyen Sancakay gitar da çalmaktadır. Bunun yanında Rusça, İngilizce ve Türkçe de konuşmaktadır.