İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Survivor Sancakay Ilım kimdir?

Survivor 2021 yarışmacılarından Sancay Ilım seyirciler tarafından merak edilen isimlerden biri oldu. Survivor’da güzel yarışmacının aşk yaşayıp yaşamayacağı merak ediliyor. İşte Sancakay Ilım hakkında detaylar...

07 Ocak 2021 Perşembe 19:13
Survivor Sancakay Ilım kimdir?
Takip Et:

Survivor 2021 yarışmacılarından Sancay Ilım  seyirciler tarafından merak edilen isimlerden biri oldu. Survivor’da güzel yarışmacının aşk yaşayıp yaşamayacağı merak ediliyor. İşte Sancakay Ilım hakkında detaylar...

Sancakay Ilım kimdir?

Sancakay Ilım Morgül 30 Ocak 1997’de İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir ve Rize’de çoçukluk zamanlarını geçiren Morgül, daha sonra İzmir’de futbola ilgisi başlar. Rizespora’da oynamaya başlayan Morgül, Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü okumaya başlar. Futbol yolculuğunu bırakan Morgül daha sonra İstanbul’a gelerek konservatuvara gitmeye karar verir ve tiyatro okumaya başlar. Dördüncü sınıf öğrencisi olan Morgül Survivor yarışmasından sonra okulunu bitirecektir.

Ayrıca beş senedir Hayal Kahvesi’nde şarkı söyleyen Sancakay gitar da çalmaktadır. Bunun yanında Rusça, İngilizce ve Türkçe de konuşmaktadır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sanacakay ılımSurvivor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?

Popüler Haberler

Survivor Sancakay Ilım kimdir?
Akıncı dizisi kaç bölüm olacak? Final bölümü ne zaman?
Rüyada adet kanaması ne demektir? Doğum veya adet kanaması rüyasının tabiri ve anlamı
2021 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veren bankalar
Deniz Çakır’ın yeni imajı!
Bugün kimin maçı var? 7 Ocak 2021 Perşembe TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
İŞKUR 2021 işbaşı eğitim programları başvuru şartları nelerdir? Harçlık, meslek iş garantili kurslar için başvuru şartları
Sihirli Annem dizisine katılan Belinay Süvari kimdir? Çilek karakteri kimdir?
A101 14 Ocak 2021 aktüel ürünleri nelerdir?
MSB’den son dakika haberi: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi duyuruldu
2020 Survivor yarışmacıları belli oldu mu? Hangi ünlüler bu sene survivor'de yarışacak?
Gönül Dağı dizisi neden yok, neden yayınlanmıyor? 31 Ekim neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?
Kuzgun yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezonda Burcu Biricik olacak mı? Dila öldü mü?
2020 Yeni öğretmen karne görüşleri! E-okul lise, ilkokul, ortaokul her seviye için karne görüşleri
Gürültü yapan komşu nereye şikayet edilir? Gürültü yapan komşu ne kadar ceza alır?
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam hakkında bilgiler
Terhis olduktan sonra Uzman Erbaş olunabilir mi? 2021 Uzman Erbaş başvuru şartları nelerdir?
Covid-19 mutasyona uğradı! Mutasyonlu virüsün olduğu ülkeler hangileridir? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?
Word, Excel, PowerPoint, Access gibi Office dosyaları nasıl şifrelenir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Baş Hatun Zübeyde kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.