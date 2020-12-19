Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir?

Survivor 2020 yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş, Masterchef’in bu akşamki konuğu oluyor. Yarışmada şivesiyle ve sempatik tavırlarıyla izleyici tarafından çok sevilen Uzkanbaş, Survivor’dan sonra ilk kez ekranlarda olacak.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir?

1987 yılında Adana’da dünyaya gelen Sadık Ardahan Uzkanbaş 33 yaşındadır. 8 yıl Adanaspor’un altyapı takımlarında top koşturan Uzkanbaş, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı. Bu süreçte askere gitti ve döndükten sonra 2 yıl Dubai’de yaşadı. Türkiye’ye döndükten sonra Kazakistan’a giden Uzkanbaş, orada da 6 ay kaldıktan sonra ülkesine geri döndü.

Sadık Ardahan Uzkanbaş 2020 yılında Survivor’un Gönüllüler kadrosuna katılarak adını duyurmayı başardı.