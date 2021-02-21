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Survivor Reşat ve Ayşe neden kavga etti? Reşat diskalifiye mi olacak?

Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında anlat bakalım oyununda Reşat ve Ayşe’nin kavgası gündeme damga vurdu. Gönüllüler takımında Reşat ve Ayşe arasında geçen tartışmada Ayşe’nin “Modum düşük oynamıyorum” demesi tansiyonları yükseltti.

21 Şubat 2021 Pazar 15:59
Survivor Reşat ve Ayşe neden kavga etti? Reşat diskalifiye mi olacak?
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Tv8’de yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında eleme gecesi sonrasında oynanan ilk ödül oyununda takımlar çamurlu parkurda zorluklar yaşadı. Gönüllüler ödül oyununu kazanırken daha sonra ise Anlat Bakalım oyununu oynadılar. Anlat Bakalım oyununda ise Ayşe, Reşat ve Poyraz arasında gerginlik yaşandı. Ayşe’nin eşleşmeler sırasında dışarda kalmak istemesi tartışmalara neden oldu. Poyraz Ayşe’nin mod düşürttüğünü belirterek takım olarak oynadıklarını söyledi. Reşat ise isyan edeceğini söyleyerek 'sen bana cahil dedin' diyerek tepki gösterdi. Yaşanan gerginlikten sonra takım arkadaşları Ayşe ve Reşat’ı sakinleştirmeye çalıştılar. Anlat Bakalım oyununu ise Gönüllüler takımı kazandı. 



Son Güncelleme: 21.02.2021 15:59
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorGönüllülerAyşeReşat
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