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Survivor Reşat sakatlanma anı! Survivor Reşat elendi mi? Reşat diskalifiye olacak mı?

Survivor 2021 tüm heyecanı ile devam ederken sakatlık şoku hayranları meraklandırdı. Yaşadığı sakatlık sonrasında sağlık durumu merak edilen Survivor Gönüllüler yarışmacısı Reşat'ın aynı zamanda yaptığı bir hareket diskalifiyesine neden olabilir. Pek çok hayran, Survivor Reşat elendi mi? Reşat diskalifiye olacak mı? sorularını araştırmaya başladı.

12 Ocak 2021 Salı 21:20
Survivor Reşat sakatlanma anı! Survivor Reşat elendi mi? Reşat diskalifiye olacak mı?
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Tv8’in reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2021 başladı. İlk bölümünde yaşanan sakatlıklar ile geceye damga vuran Survivor 2021’de sakatlanan Reşat’ın durumu ve programdan diskalifiye edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Acil konsey toplantısı yapan Acun Ilıcalı Reşat’ın durumunu anlatmış ve bir konuşma yapmıştı.

Survivor Resat nasıl sakatlandı? Diskalifiye olacak mı?

Gönüllüler takımı son oyununda Reşat’ın yarıştığı sırada düşmesi ile büyük merak uyandırdı. Atladığı sırada ayağı kayan ve yere düşen Reşat belli bir süre sonra ağrıya dayanamayarak yarışmadan ayrıldı. Doktor Metin Kuş tarafından muayenesi yapılan Reşat’ın yarışmasının çok zor olduğu belirtildi. Yarışmacının diskalifiye olup olmayacağı ile ilgili Acun Ilıcalı açıklama yapmadı.

Survivor Reşat elendi mi?

Acun Ilıcalı son yaptığı açıklamada Reşat’ın yarışmadan elenmeyeceğini veya diskalifiye edilmeyeceği belirtirken yarışmacının sağlık durumuna göre devam edeceği veya ayrılacağı açıklandı.



Son Güncelleme: 12.01.2021 21:20
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Survivor 2021ReşatSakatlıkDiskalifiye
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