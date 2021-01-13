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Survivor Reşat neden yok, elendi mi?

Tv8 ekranlarında yayınlanan haftanın 6 günü ekranlarda olacak Survivor 2021 yarışması 9 Ocak itibari ile başladı. Ünlüler ve gönüllüler olarak düzenlenen programda Gönüllüler takımında bulunan oyuncu Reşat neden ekranlara gelmedi? Reşat diskalifiye mi edildi? Reşat’ın bir sağlık problemi mi var? Soruları merak konusu oldu…

13 Ocak 2021 Çarşamba 13:59
Survivor Reşat neden yok, elendi mi?
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Survivor 2021 gönüllüler takımında bulunan oyuncu Reşat neden oyunlarda yok? Reşat’a ne oldu? Bu akşamki programda gönüllüler takımının oyuncusu Reşat neden yok sorularının cevabı haberimizde.

Survivor Reşat neden yok?

TV8 ekranlarında yayınlana Survivor programının Salı akşamı yayınlanmasından sonra gönüllüler takımında görülen eksik oyuncu dikkatleri çekti. Dün akşam ayağının kırık olduğu ortaya çıkan Reşat. Oyunda olmamasının sebebi ayağının kırık olması.

Survivor 2021 sunucusu Acun Ilıcalı Reşat’ın neden yarışmada olmadığı sorusuna cevap verdi. Ayağındaki kırık sebebi ile röntgen çekilmek için sağlık ekipleri ile birlikte olduğunu söyledi. Hastanede kontrolden geçtiği için yarışlarda olamadı.

Reşat’ın sağlık durumunun kritik olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı konseyde Reşat’ın ayağının çok kritik bir şekilde kırık olduğunu söyleyince gönüllüler takımında şok etkisi yaşandı.



Son Güncelleme: 13.01.2021 13:59
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Anahtar Kelimeler:
ünlülerGönüllülerYarışmaReşatSurvivorTv8
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