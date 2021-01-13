Survivor Reşat neden yok, elendi mi?

Survivor 2021 gönüllüler takımında bulunan oyuncu Reşat neden oyunlarda yok? Reşat’a ne oldu? Bu akşamki programda gönüllüler takımının oyuncusu Reşat neden yok sorularının cevabı haberimizde.

Survivor Reşat neden yok?

ekranlarında yayınlana Survivor programının Salı akşamı yayınlanmasından sonra gönüllüler takımında görülen eksik oyuncu dikkatleri çekti. Dün akşam ayağının kırık olduğu ortaya çıkan Reşat. Oyunda olmamasının sebebi ayağının kırık olması.

Survivor 2021 sunucusu Acun Ilıcalı Reşat’ın neden yarışmada olmadığı sorusuna cevap verdi. Ayağındaki kırık sebebi ile röntgen çekilmek için sağlık ekipleri ile birlikte olduğunu söyledi. Hastanede kontrolden geçtiği için yarışlarda olamadı.

Reşat’ın sağlık durumunun kritik olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı konseyde Reşat’ın ayağının çok kritik bir şekilde kırık olduğunu söyleyince gönüllüler takımında şok etkisi yaşandı.