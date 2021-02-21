Survivor Reşat küfür mü etti, diskalifiye edillecek mi? Reşat Hacıahmetoğlu elenecek mi?

9 Ocak 2021 tarihi ile Tv8 ekranlarında yer alan yarışma programı ‘Survivor’ yeni sezonu ile devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden yarışma programında bu sene diskalifiye olayları oldukça çok yaşandı. Birbirinden yetenekli sporcuların yer aldığı yarışmada ünlülerde yer alıyor. Yarışmalar arasında yaşanan tartışmalar sonucu iki takımın arasında çıkan sorunlar ya da takım arkadaşı ile edilen tartışmalar da dikkatli olması gerektiğini bilen yarışmacılar bazen kendilerine hâkim olamıyor. Son olarak 20 Şubat 2021 tarihi ile yayınlanan yarışmada gönüllüler takımında yer alan Reşat Hacıahmetoğlu yarışma sırasında oyun arkadaşı ile gergin anlar yaşadı.

Reşat Hacıahmetoğlu diskalifiye edildi mi?

Survivor oyunları yer arasında olan ‘Anlat Bakalım’ oyunu sırasında takım arkadaşı Ayşe’ye küfür etti iddiaları yer alıyor. 28. bölüm de gerçekleşen büyük tartışmada Ayşe’nin oyun için yarışmak istemediğini söylemesi üzerine takım arkadaşı Reşat sinirlendi. Öfke patlaması yaşayan Reşat Hacıahmetoğlu Ayşe’ye küfür etmesi sonrasında Reşat’a uyarı geldi.





Acun Ilıcalı konu ile alakalı konuşacağı belirtilen olayda oyun kuralları ve yarışma kurallarına göre hareket edilecek. Reşat Hacıahmetoğlu için henüz karar verilmiş değildir. İlerleyen zamanlarda yarışma programını sunan Acun Ilıcalı konu için açıklamada bulanacak.



