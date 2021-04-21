Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlananÜnlüler-Gönüllüler yarışmasında bu akşamyaşandı. 20 Nisan akşamı yaşanan ada konseyinde gönüllülerden iki, ünlülerden de iki aday çıktı. Gönüllüler takımından Dora ve Reşat eleme adayı olurken Ünlüler takımında ise İlayda ve İsmail eleme adayı oldu. Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına bu haftaelendi.

1990 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Ordu Üniversitesi mezunudur. Lise sonuna kadar karate ile ilgilenen Reşat Hacıahmetoğlu daha sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye başlamıştır. 2016 yılında sosyal medyaya başlayan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların dikkatini çekmeye başardı. Reşat Hacıahmetoğlu daha sonralarda uzun bir süre şirkette çalışmıştır.