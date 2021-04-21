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Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında bu akşam eleme konseyi yaşandı. 20 Nisan akşamı yaşanan ada konseyinde gönüllülerden iki, ünlülerden de iki aday çıktı. Eleme adaylarından olan Reşat Hacıahmetoğlu’nun elenip elenmediği ise merak edildi. Peki Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? detaylar haberimizde yer almaktadır.

21 Nisan 2021 Çarşamba 01:10
Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında bu akşam eleme konseyi yaşandı. 20 Nisan akşamı yaşanan ada konseyinde gönüllülerden iki, ünlülerden de iki aday çıktı. Gönüllüler takımından Dora ve Reşat eleme adayı olurken Ünlüler takımında ise İlayda ve İsmail eleme adayı oldu. Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına bu hafta Reşat Hacıahmetoğlu elendi. 

Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kimdir?

1990 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Ordu Üniversitesi mezunudur. Lise sonuna kadar karate ile ilgilenen Reşat Hacıahmetoğlu daha sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye başlamıştır. 2016 yılında sosyal medyaya başlayan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların dikkatini çekmeye başardı. Reşat Hacıahmetoğlu daha sonralarda uzun bir süre şirkette çalışmıştır. 




Son Güncelleme: 21.04.2021 01:10
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorReşat HacıahmetoğluEleme Konseyi
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