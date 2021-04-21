Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kimdir?
1990 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Ordu Üniversitesi mezunudur. Lise sonuna kadar karate ile ilgilenen Reşat Hacıahmetoğlu daha sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye başlamıştır. 2016 yılında sosyal medyaya başlayan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların dikkatini çekmeye başardı. Reşat Hacıahmetoğlu daha sonralarda uzun bir süre şirkette çalışmıştır.
Son Güncelleme: 21.04.2021 01:10