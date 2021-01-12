Survivor Reşat diskalifiye olacak mı? Reşat neden diskalifiye olacak, sakatlığı ne?

Ekranların fenomen yarışması Survivor geri döndü. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelen yarışmasının son bölümünde yarışmacılardan Reşat sakatlık geçirdi.

Acun Ilıcalı Reşat’ın ayak kürek kemiğinde bir sorun olduğunu ve yarışmaya devam etmesinin zor olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından Reşat’ın yarışmadaki durumu merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı’nın açıklamasına bakıldığında Reşat’ın devam etmesi çok zor görünüyor. Öte yandan doktor Metin profesyonel bir hastanede yapılan tetkikler sonrası daha sağlıklı bir kararın verilebileceğini söylemesi bir umut ışığı doğurdu. Ancak şuan için Reşat’ın durumuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmadı.