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Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 programında gönüllüler takımında mücadele veren Poyraz'ın kardeşini gören kişiler şaşkınlıklarını gizleyemediler . İki kardeşin birbiriyle benzerliğinin bulunmaması ilgi çekti.

15 Şubat 2021 Pazartesi 22:40
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
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İzleyiciyi Survivor programına kilitlemeyi başaran ünlü televizyoncu Acun ılıcalı'nın sunumu ile reyting rekorlarını alt üst eden Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ediyor.

Adada yaşam mücadelesi ve performanslarıyla merak içerisinde izlenilen yarışmanın yıldız isimleri de sosyal medyada sık sık araştırılmaya başlandı.

Özellikle Survivor gönüllüler takımında her haftada SMS birincisi olmayı başaran başarılı yarışmacı Poyraz'ın hayatı sevenleri tarafından ilgi odağı oldu.

Performansı kadar yakışıklılığı ile konuşulan yıldız yarışmacının kardeşini gören kişiler, şaşırıp kaldı. İki kardeşin birbirlerine benzememeleri şaşkınlıkla karşılandı.

İnstagram hesabı üzerinden abisi Poyraz’la beraber çektirdikleri fotoğrafları paylaşmayı eksik etmeyen Survivor Yiğit Poyraz'ın kız kardeşi İdil Poyraz, sosyal medyada merak edilmeye başlandı.

 Spora ilgi duyan İdil Poyraz, sık sık instagram hesabı üzerinden abisi Poyraz'ı destekleyen paylaşımlar yapıyor. 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 22:40
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorPoyrazTV 8
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