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Survivor Poyraz'ın sevgilisi var mı?

Survivor 2021'in yarışmacılarından olan Poyraz, hem performansıyla hem de yakışıklılığıyla birçok hayran kazanmış durumda. Poyraz'ın sevgilisinin olup olmadığı genç hayranları tarafından merak edilmeye başlamıştı. Poyraz'ın sevgilisiyle olan fotoğrafı ortaya çıktı.

07 Şubat 2021 Pazar 01:26
Survivor Poyraz'ın sevgilisi var mı?
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Ekranların en sevilen programı olan Survivor 2021, müthiş bir tempoyla yeni yıla başladı. Survivor, yayınlandığı her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlar tarafından izleniyor. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki mücadele günden güne artıyor. 

 

Bu seneki Survivor’un gönüllerler takımında yer alan Poyraz, şimdiden birçok kız hayran edinmiş durumda. Yakışıklı yarışmacının aşk hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 

 

Yiğit Poyraz, gönüllüler takımının en çok SMS alan kişisi. Hayranları tarafından sürekli desteklenen Poyraz’ın sevgilisiyle olan fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 01:26
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorPoyrazTv8Gönüllülerünlüler
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