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Survivor Poyraz'a ne oldu? Survivor Poyraz neden yarışmıyor?

TV 8 ekranlarının sevilen programı Poyraz bu akşam yayınlanan bölümde yarışmıyor. Seyirciler ise Survivor Poyraz’ın neden olmadığını merak ediyor. Peki Survivor Poyraz’a ne oldu? Survivor Poyraz neden yarışmıyor?

07 Mart 2021 Pazar 11:35
Survivor Poyraz'a ne oldu? Survivor Poyraz neden yarışmıyor?
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TV 8 ekranlarında ilgi ile izlenen yarışma programı Survivor’un bu akşam ki bölümünde ünlüler ile gönüllüler takımı ödül oyunu için mücadele ettiler. Oyun başlangıcında seçmeler yapıldığında, Murat Ceylan Poyraz’ın sakatlığından dolayı oynamayacağı bilgisini verdi. Bir süredir kasık ağrısı olan Poyraz, ağrıları arttığı için Dr. Metin Kuş’un tavsiyesi ile oyunda yer almıyor.

Survivor yarışmacısı Poyraz kim?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 doğumludur. Çocukluğu Bodrum’da geçen Poyraz Robert Koleji’nden mezun olmuştur. Küçüklüğünden beri spor ile ilgilene Poyraz, Survivor’un iddialı isimlerinden birisidir.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:35
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorPoyrazNeöldüNedenYÖK
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