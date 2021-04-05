Survivor Poyraz neden yok, sakatlığı ne?

Survivor’ın yeni bölümü 5 Nisan akşamı ekranlara geliyor. Ödül oyununda ,gönüllüler takımından Poyraz oyunda ve orada yoktu. Acun Ilıcalı ise konu ile açıklama yaptı. Poyraz’ın sakat olduğunu aktaran Acun, sakatlık ile ilgili bir detay vermedi.

Geçen ay da 2 buçuk hafta boyunca yarışmalardan uzak kalan Poyraz için büyük sakatlıklardan korkuluyor. Sağlık durumuyla ilgili raporların sonuçlanması beklenildiği açıklandı. Bundan dolayı Poyraz’ın durumu kritik denilebilir. İlerleyen bölümlerde sakatlık durumu ile ilgili açıklama yapılacaktır.