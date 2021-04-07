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Survivor Poyraz neden yok, sakatlığı ne durumda? Poyraz ne zaman yarışmaya başlayacak?

Sevilen yarışma programı Survivor 2021'de gönüllüler takımında yer alan Poyraz'ın neden olmadığı merak ediliyor. Program hayranları, Survivor Poyraz neden yok, sakatlığı ne durumda? Poyraz ne zaman yarışmaya katılacak? sorularını araştırıyor.

07 Nisan 2021 Çarşamba 02:27
Survivor Poyraz neden yok, sakatlığı ne durumda? Poyraz ne zaman yarışmaya başlayacak?
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Tv8 ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden yarışma programı Survivor 2021’de yarışan Poyraz’ın neden yarışmada olmadığı dikkat çekti. Eleme konseyinin toplandığı 6 Nisan bölümünde 5 yarışmacı yarışlarda yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle ceza aldı. Konseyde en dikkat çeken an ise Acun Ilıcalı’nın Poyraz’ın durumunu açıklaması oldu.

Survivor Poyraz’ın durumu ne?

Gönüllüler takımında yarışan Poyraz’ın sakatlığı üzerine doktor ekibi incelemelere başladı. Yapılan incelemelerin üzerine Acun Ilıcalı’nın durumunun iyi olmadığını açıkladı.

Batuhan SMS’te birinci oldu

6 Nisan’da yapılan eleme konseyinde yarışmanın SMS birincisi ünlüler takımından Batuhan oldu. Batuhan Karacakaya birinci olduktan sonra konu ile ilgili ‘Gerçekten çok utanıyorum. Böyle bir şeyin cezası olması gerekiyordu. Bunun bana patlaması beni çok üzüyor. Sinirden deliye döndüm. Oy kullanan bugün beni SMS birincisi yapan herkese çok teşekkür ederim.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 02:27
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Anahtar Kelimeler:
Survivor2021Tv8GönüllülerPoyrazNeden YokSakatlık
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