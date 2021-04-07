Survivor Poyraz neden yok, sakatlığı ne durumda? Poyraz ne zaman yarışmaya başlayacak?

Tv8 ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden yarışma programı Survivor 2021’de yarışan Poyraz’ın neden yarışmada olmadığı dikkat çekti. Eleme konseyinin toplandığı 6 Nisan bölümünde 5 yarışmacı yarışlarda yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle ceza aldı. Konseyde en dikkat çeken an ise Acun Ilıcalı’nın Poyraz’ın durumunu açıklaması oldu.

Survivor Poyraz’ın durumu ne?

Batuhan SMS’te birinci oldu

takımında yarışan Poyraz’ın sakatlığı üzerine doktor ekibi incelemelere başladı. Yapılan incelemelerin üzerine Acun Ilıcalı’nın durumunun iyi olmadığını açıkladı.

6 Nisan’da yapılan eleme konseyinde yarışmanın SMS birincisi ünlüler takımından Batuhan oldu. Batuhan Karacakaya birinci olduktan sonra konu ile ilgili ‘Gerçekten çok utanıyorum. Böyle bir şeyin cezası olması gerekiyordu. Bunun bana patlaması beni çok üzüyor. Sinirden deliye döndüm. Oy kullanan bugün beni SMS birincisi yapan herkese çok teşekkür ederim.’ Dedi.