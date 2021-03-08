Survivor Poyraz neden yok, ne oldu, sakatlığı ne? Poyraz ne zaman geri dönecek, elendi mi?

TV 8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Survivor her geçen gün gündem konusu olmaya devam ediyor. Herkes Survivor yarışmacısı Poyraz’ın neden ekranlarda olmadığını merakla araştırıyorlar. Herkes Survivor yarışmacısı Poyraz’ın niçin ekranlarda olmadığını ve elenip elenmediğini merakla araştırıyor.
Survivor yarışmacısı Poyraz oyunlarda neden yok?
Survivor yarışmacısı Poyraz kimdir?
Yiğit Poyraz, 26 Aralık 194 yılında Bodrum’da doğmuştur. Lise eğitimini Robert Koleji’nde tamamlayan Yiğit Poyraz 2015 yılında Boğaziçi İşletme bölümünü kazanmasının ardından, erasmus yaparak Sydney Universty’de eğitimine devam etmiştir. Çocukluğundan bu yana spor ile ilgilenen Yiğit poyraz, Survivor yarışmasındaki en iddialı isimlerden birisidir.
Son Güncelleme: 08.03.2021 19:19