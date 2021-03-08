Survivor Poyraz neden yok, ne oldu, sakatlığı ne? Poyraz ne zaman geri dönecek, elendi mi?

TV 8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Survivor her geçen gün gündem konusu olmaya devam ediyor. Herkes Survivor yarışmacısı Poyraz’ın neden ekranlarda olmadığını merakla araştırıyorlar. Herkes Survivor yarışmacısı Poyraz’ın niçin ekranlarda olmadığını ve elenip elenmediğini merakla araştırıyor.

Survivor yarışmacısı Poyraz oyunlarda neden yok?

TV 8 ekranlarında yayın hayatına hız kesmeden devam eden Survivor yarışmasında bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunu için ter döktü. Oyunun başlamasından kısa bir süre önce, seçmeler esnasında, Murat Ceylan tarafından sakatlığından dolayı Poyraz’ın oyuna katılamayacağı açıklandı. Bir süredir kasık bölgesinde ağrısı olan Poyraz’ın ağrılarının artmasından dolayı doktor Metin Kuş tarafından oyunda yer almasına izin verilmedi.

Survivor yarışmacısı Poyraz kimdir?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 194 yılında Bodrum’da doğmuştur. Lise eğitimini Robert Koleji’nde tamamlayan Yiğit Poyraz 2015 yılında Boğaziçi İşletme bölümünü kazanmasının ardından, erasmus yaparak Sydney Universty’de eğitimine devam etmiştir. Çocukluğundan bu yana spor ile ilgilenen Yiğit poyraz, Survivor yarışmasındaki en iddialı isimlerden birisidir.