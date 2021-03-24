Survivor Panorama neden yok, neden yayınlanmadı?

Survivor 2021’in yeni bölümü yayınlandıktan hemen sonra başlayan Survivor Extra programı bugün yayınlanmadı. Eleme konseyinin yapıldığı bölümden sonra tüm izleyiciler yorumcuların yapacağı analizleri merak ediyordu. Ancak Survivor Extra bugün ekranlara gelmedi.

Survivor Panorama neden yok?

Furkan Dede’nin moderatörlüğünde Semih Öztürk, Sema Aydemir ve Murat Özarı’nın yorumculuk yaptığı Survivor Extra programı bu gece yayınlanmadı. İzleyiciler yorumcuların neden canlı yayına çıkmadığını merak ederken Instagram paylaşımları ortaya çıktı. Survivor 2021’in haftaya yapılacak olan birleşme partisi için Sema, Semih, Murat, Furkan, Mert ve Evrim Dominik’e gitmek üzere yola çıktı. ünlü isimler Dominik’te olduğu için önümüzdeki birkaç gün daha Survivor Extra yayınlanmayacak.