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Survivor Panorama neden yok, ne zaman başlayacak?

TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor cumartesi akşamı başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden iddialı isimler, Survivor kadrosunda yer alıyor. Survivor’ı takip eden insanlar ise, Survivor’ın konuşulduğu, Survivor Panorama programının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Survivor Panorama ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:08
Survivor Panorama neden yok, ne zaman başlayacak?
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Yıllardır ilgiyle takip edilen Survivor, bu sene de ekranlara gelmeye başladı. Yayınlandığı ilk günden itibaren gündemden düşmeyen Survivor, adından sıkça söz ettiriyor. İddialı isimlerin yer aldığı Survivor’ın yeni sezonu, cumartesi akşamı başladı. Survivor’ın başlamasının ardından takipçiler, Survivor Panorama’nın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Survivor’ın konuşulduğu Survivor Panorama, 2014’te başladı ve her sezon ekranlara geliyor. Peki, bu sezon Survivor Panorama ne zaman başlayacak?

Survivor Panorama ne zaman?

Survivor’ın konuşulduğu Survivor Panorama programı, bu sezon da ekranlardaki yerini alacak. 11 Ocak Pazartesi günü başlayacak program, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Program saat 17:45’te canlı olarak ekranlara gelecek.



Son Güncelleme: 11.01.2021 15:08
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorSurvivor PanoramaAcun IlıcalıTv8
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