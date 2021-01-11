Survivor Panorama neden yok, ne zaman başlayacak?

Yıllardır ilgiyle takip edilen Survivor, bu sene de ekranlara gelmeye başladı. Yayınlandığı ilk günden itibaren gündemden düşmeyen Survivor, adından sıkça söz ettiriyor. İddialı isimlerin yer aldığı Survivor’ın yeni sezonu, cumartesi akşamı başladı. Survivor’ın başlamasının ardından takipçiler, Survivor Panorama’nın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Survivor’ın konuşulduğu Survivor Panorama, 2014’te başladı ve her sezon ekranlara geliyor. Peki, bu sezon Survivor Panorama ne zaman başlayacak?

Survivor Panorama ne zaman?

Survivor’ın konuşulduğu Survivor Panorama programı, bu sezon da ekranlardaki yerini alacak. 11 Ocak Pazartesi günü başlayacak program,ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Program saat 17:45’te canlı olarak ekranlara gelecek.