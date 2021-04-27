Survivor Panaroma sunucusu Melisa Emirbayer'den Survivor Batuhan'a sert eleştiri!

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor 2021’de 16. Hafta heyecanı devam ederken Melis ve Batuhan arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Yaşanan tartışmada Batuhan’ın Melis’e sert ithamları pek çok kişi tarafından eleştirildi.

Survivor Panaroma programında sunuculuk üstlenen Melisa Emirbayer ise Batuhan Karacakaya’yı sert bir dille eleştirdi. Emirbayer ‘Batuhan’ın şikayet ettiklerini kendisi yapması çok garip.’ Diyerek eleştirilerde bulundu.