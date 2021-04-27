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Survivor Panaroma sunucusu Melisa Emirbayer'den Survivor Batuhan'a sert eleştiri!

Survivor Panaroma programında sunuculuk yapan eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer'den Melis ile tartışan Batuhan'a sert eleştiri geldi. Tartışmanın dozunu ayarlayamayan Batuhan'a sert çıkan Emirbayer'in açıklamaları merak edilmeye başlandı.

27 Nisan 2021 Salı 00:39
Survivor Panaroma sunucusu Melisa Emirbayer'den Survivor Batuhan'a sert eleştiri!
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TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor 2021’de 16. Hafta heyecanı devam ederken Melis ve Batuhan arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Yaşanan tartışmada Batuhan’ın Melis’e sert ithamları pek çok kişi tarafından eleştirildi.

Survivor Panaroma programında sunuculuk üstlenen Melisa Emirbayer ise Batuhan Karacakaya’yı sert bir dille eleştirdi. Emirbayer ‘Batuhan’ın şikayet ettiklerini kendisi yapması çok garip.’ Diyerek eleştirilerde bulundu.




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:39
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Anahtar Kelimeler:
Survivor2021BatuhanMelisTartışmaSurvivor PanaromaMelisa EmirbayerEleştiriTepki
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