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Survivor ödül oyununu kimin kazandığı belli oldu

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programları arasında bulunan Survivor 2021 büyük bir heyecanla devam ediyor. İzleyiciler Survivor’da ödül oyununu kimin kazandığını merak ediyor.

11 Mayıs 2021 Salı 00:03
Survivor ödül oyununu kimin kazandığı belli oldu
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor 2021 nefesleri kesmeye devam ediyor. İçerisinde birbirinden farklı oyunların bulunduğu Survivor 2021 büyük bir heyecanla devam ediyor. İzleyicileri ekranlara kilitleyen önemli bir yarışma programı olan Survivor 2021, ödül oyunları ile izleyicinin karşısına çıkıyor.

İzleyiciler Survivor’da ödül oyunu kimin kazandığını merak ediyor. Survivor 10 Mayıs pazartesi günü ekranlara geldi. Buna göre bu akşam oynanan oyunda verilecek ödül merak ediliyordu. Ona göre yapılan yarışmada mavi takım skor üstünlüğünü elinde bulunduruyordu. Sonrasında kırmızı takım farkı dörde düşürüp ödülü alma yolunda umutlandı. İki takım arasındaki bu rekabet izleyiciler için büyük bir heyecan yarattı. Yarışmadaki ödül oyunlarını kimin alacağını merak ediliyor. Yarışmada kıyasıya rekabet her geçen gün daha da artıyor.


Son Güncelleme: 11.05.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Survivorödül
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