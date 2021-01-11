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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 11 Ocak Ödül neydi?

Survivor 2021 yarışması yeni bölümleriyle devam ediyor. 11 Ocak Pazartesi günü oynanan ödül oyununda oyunu kimin kazandığı ve ödülün ne olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 23:15
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 11 Ocak Ödül neydi?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışması ilk bölümleriyle yeni yıla damga vurdu. Kadrosunda ünlü ve başarılı birçok ismin yer aldığı Survivor 2021’de, bu akşam oynanan ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Sezona iddialı bir giriş yapan Survivor 2021 yarışması büyük bir ilgiyle izleniyor. Yepyeni bir haftanın başladığı Survivor’da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için büyük çaba sarf etti. Heyecanlı ve gergin dakikaların yaşandığı oyunda kazanan gönüllüler takımı oldu.

Survivor ödül oyununda ödül neydi?

Pazartesi akşamı oynanan ödül oyununda galip gelen takım, alet takımının sahibi oldu. Alet takımının içeriğinde ada da kullanacakları çivi, halat, testere ve çekiç gibi aletler yer alıyor.



Son Güncelleme: 11.01.2021 23:15
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Tv8ödül OyunuünlülerGönüllüler
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