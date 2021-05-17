Survivor ödül oyununda herkes gözyaşlarına boğuldu! Hangi takım kazandı?

Survivor 2021’in dün akşamki bölümünde aile ödülünü öğrenen ve ailelerini gören yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı. Galip takımın yarışmacılarının Dominik’te aileleriyle görüşeceği oyunun ilk bölümünün sonucu bayrak yarışıyla belirlendi. Heyecanlı mücadele sonrası canlı yayınlanan finalde galip gelen mavi takım oldu.

Sevilen yarışmanın 16 Mayıs akşamı yayınlanan 94. Bölümünde duygusal dakikalar yaşandı. Ödül oyunu için toplanan yarışmacılar, ailelerinin orada olduğunu öğrenince ağlamaya başladı. İki aşama şeklinde düzenlenen ödül oyunundan önce mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Uzun süredir hasret kaldıkları yakınlarını gören yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

Kırmızı takımdan atak

Bayrak yarışı

Parkurda yarışmacılar bütün engelleri aşıp finalde kum torbaları ile 9 tane sembolü devirmeliydi. Mavi takım oyuna iyi başladı ve skoru 4-1 yaptı. Karşılıklı alınan sayılardan sonra mavi takım. 6-2 durumuna getirdi. Ancak sonra kırmızı takım atak yaptı ve aradaki farkı azaltmaya başladı. Geriden gelen takım skoru 10-8 yaptı ve avantajlı duruma geçti.

Ödül oyununda skor 10-8 durumdayken canlı yayın başladı. İki takım eşleşme için iki kadın ve erkek belirledi. Canlı yayında üçüncü eşleşme Steven ve Batuhan oldu. Steven kazanarak farkı bire indirdi ve skor 11-10 oldu. Dördüncü eşleşme için kırmızı takımdan Aleyna, mavi takımdan Merve karşılaştı. Merve yarışı kıl payı kazandı ve skor 11-11 oldu. Bu durumda oyun bayrak yarışına kaldı.

Mavi takım geriden geldi ve kazandı

Ödül oyununun birincisinde kırmızı takımdan Berkay ve Aleyna, mavi takımdan Poyraz ve Merve oynadı. Atıcılar ise Berkay ve Poyraz oldu. Bayrak yarışında normale göre düşmesi gereken hedef sayısı çoğaltıldı. Yarışı kazanan takım mavi takım oldu. Son skor 12-11 oldu.