Survivor ne kadar devam edecek, kaç ay sürüyor? 2021 Survivor final ne zaman, yarışma ne zaman bitecek?

Acun Ilıcalı'nın reyting rekorları kıran Survivor yarışması bitiş tarihi merak edilen sorulardan birisi oldu. 9 Ocak Cumartesi akşamıseyricilerle buluşan Survivor 2021 bitiş tarihi ve detayları haberimizde...

Survivor çekimleri nerede gerçekleştiriliyor?

Survivor 2021 Dominik Cumhuriyeti'nin Santa Domingo kentinde çekiliyor. Zorlu yarışma için hazırlanan parkur ve yarışmacıların yaşadıkları yerler Dominik Cumhuriyeti'nde yer alıyor.

Survivor başlangıç ve bitiş tarihleri ne zaman?

2021 Survivor büyük ödülü

2021 Survivor'ın ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi Tv8'de saat 20.00'de seyricilerle buluşuyor. Survivor yarışması final tarihi için herhnagi bir açıklama yapılmadı.

2021 Survivor büyük ödülü birinciye veriecek olan ödül henüz belli olmadı. Bununla ilgili resmi bir açılkama yapılmadı.