İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Survivor ne kadar devam edecek, kaç ay sürüyor? 2021 Survivor final ne zaman, yarışma ne zaman bitecek?

Survivor 2021 bitiş tarihi ve detayları haberimizde...

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:33
Survivor ne kadar devam edecek, kaç ay sürüyor? 2021 Survivor final ne zaman, yarışma ne zaman bitecek?
Takip Et:

Acun Ilıcalı'nın reyting rekorları kıran Survivor yarışması bitiş tarihi merak edilen sorulardan birisi oldu. 9 Ocak Cumartesi akşamıseyricilerle buluşan Survivor 2021 bitiş tarihi ve detayları haberimizde...

Survivor çekimleri nerede gerçekleştiriliyor?

Survivor 2021 Dominik Cumhuriyeti'nin Santa Domingo kentinde çekiliyor. Zorlu yarışma için  hazırlanan parkur ve yarışmacıların yaşadıkları yerler Dominik Cumhuriyeti'nde yer alıyor.

Survivor başlangıç ve bitiş tarihleri ne zaman?

2021 Survivor'ın ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi Tv8'de saat 20.00'de seyricilerle buluşuyor. Survivor yarışması final tarihi için herhnagi bir açıklama yapılmadı.

2021 Survivor büyük ödülü

2021 Survivor büyük ödülü birinciye veriecek olan ödül henüz belli olmadı. Bununla ilgili resmi bir açılkama yapılmadı.



Son Güncelleme: 11.01.2021 16:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıSurvivor2021Bitiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

Whatsapp benzeri uygulamalar 2021
TV'de 11 Ocak 2021 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Mendirman Celaleddin dizisi konusu ve oyuncuları
Survivor ne kadar devam edecek, kaç ay sürüyor? 2021 Survivor final ne zaman, yarışma ne zaman bitecek?
Kuruluş Osman 13 Ocak yeni bölüm yayınlanacak mı, neden yayınlanmıyor?
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin yer aldığı dizi ve film yapımları
e-Devlet şahıs ödemesi banka hesabı tanımlamaları nasıl yapılır? Şahıs ödemeleri ne zaman yatırılır?
WhatsApp sözleşmesi kabul etmek zorunlu mu, gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse ne olacak?
E-Devlet istenmeyen mesaj ve aramaları iptal işlemleri
Exxen Vahşi Şeyler dizi konusu ve oyuncuları
EGM 15 Bin polis alımı kadın ve erkek kontenjan dağılımı ve başvuru için genel şartlar
TV8 canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Elif Şafak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve kitapları nelerdir?
Survivor 2020 Furkan Aydoğan kimdir? Seyirci yarışmacı
İşkur işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı kimlere ödenir?
Telegram katıldı bildirimi nasıl kapatılır, kimlere gider?
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a ne zaman katılacak?
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
Maraşlı Sahaf dükkanı nerededir? Maraşlının dükkanı nerde?
Survivor 2021 hangi günler yayınlanıyor? Survivor 2021 yayın günleri ve saati
Çukur’da Yamaç'ı döven siyah maskeli, şapkalı kişi kim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.