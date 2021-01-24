Survivor Meryem sakatlığı ne, neden diskalifiye oldu? Survivor Meryem Survivor'dan neden gitti, geri döner mi?

Survivor Meryem’e ne oldu? Nasıl sakatlandı? Diskalifiye mi oldu?

Survivor’da geçen hafta yaşanan Cemal Hünal ayrılığından sonra, Acun Ilıcalı’nın yaptığı bir açıklama ile bir isim daha adaya veda etti. Açıklanan ismin Meryem Kasap olduğu öğrenildiğinden beri izleyiciler Meryem’in neden veda ettiğini öğrenmeye çalışıyor. Meryem diskalifiye mi oldu yoksa başka bir durum mu söz konusu merak konusu oldu.

Tanıtım videosunda sloganı “Yarım kalan bir hesabım vardı, onu kapatmaya geliyorum” olan Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan yarışmacı Meryem Kasap, geçtiğimiz sene sakatlanmıştı. Bu sene de sakatlık yaşayarak adaya veda etmek zorunda kalan Meryem Kasap, izleyiciler tarafından oldukça merak edildi.

Meryem Kasap nasıl sakatlandı?

Geçen sene de Survivor yarışmasına katılan Kasap, yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı çünkü yaşadığı ciddi sakatlık onu yarışmaya devam edememeye, devam ederse ciddi sağlık sorunları yaşayabileceği durumlara zorlamıştı. Geçen sene yaşadığı kötü durum bu sene de peşini bırakmadı. Şansını yeniden denemek isteyen yarışmacı maalesef ki yarışmanın henüz üçüncü haftasında kötü talihi ile tekrar sakatlandı. Dizinde yaşadığı ciddi sıkıntı nedeniyle ameliyat olması gereken yarışmacının yarışmaya devam etmesinin imkansız olduğu Ilıcalı tarafından net olarak bildirildi ve adaya veda etmesi gerekti.

Meryem Kasap kimdir?

1992 yılının 1 Mayısıs’ında dünyaya gelen ve üç kardeş olan Meryem Kasap Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 1 yılda 400 metrede ilk Türkiye Şampiyonluğu kazanan ve Milli Takım sporcusu olan Kasap, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda dereceler yapıp madalyalar kazandı. Bir süredir fitness eğitmenliği yapmakta olan Kasap, personal trainer unvanı ile mesleğini devam ettirmektedir.

Bir önceki Survivor’ın ana kadrosunda yer alan 2020 Survivor yarışmacısı olan Meryem Kasap, yaşadığı ciddi sakatlık nedeni ile yarışmaya veda etmek durumunda kalmıştı. Bu sene tedavisini tamamlayıp kendine güvenerek yeniden yarışmaya başlayan yarışmacıyı, maalesef ki kötü bir durum beklemekteydi. Geçen yıl yaşadığı sakatlığı bu sene de yaşayan yarışmacı, yarışmanın üçüncü haftasında elenmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı, yarışmacının yarışmaya devam edemeyeceğini, dizindeki sakatlığın ciddi olduğunu ameliyat gerektiğini belirterek yarışmaya vedasını açıkladı. Survivor 2021 fragmanında “Yarım kalan bir hesabım vardı, onu kapatmaya geliyorum” şeklinde konuşan yarışmacı, elinde olmayan sebeplerden dolayı hesabını kapatamadan yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

Ciddi bir sakatlık yaşayan yarışmacı adadan Cemal Hünal’dan sonra elenen yarışmacı oldu.