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Survivor Meryem diskalifiye mi olacak? Meryem Kasap'ı sakatlık nedeni ile diskalifiye mi olacak, yarışmadan ayrılacak mı?

Meryem Kasap daha önceden de, yani önceki sezonda meydana gelen bir sakatlıktan dolayı Survivor’dan ayrılmıştı. Bu sezonda ise 2 hafta öncesinde ayağı sakatlanan Meryem’in diskalifiye olup olmadığı merak ediliyor.

24 Ocak 2021 Pazar 22:02
Survivor Meryem diskalifiye mi olacak? Meryem Kasap'ı sakatlık nedeni ile diskalifiye mi olacak, yarışmadan ayrılacak mı?
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Survivor 2021 Meryem yarışmadan çekiliyor mu? Diskalifiye mi edilecek?

 

 

Meryem, geçtiğimiz sezonda sakatlanmasından dolayı Survivor’ı yarıda bırakmıştı. Acun Ilıcalı ise bu sezonda Meryem’i tekrar adaya çağırdı. Böylelikle Meryem Survivor 2021 sezonundaki yerini almış oldu.

 

Trabzonlu olduğu bilinen atlet Meryem Kasap, 2 haftadır yarışmalara katılamıyor çünkü 2 hafta öncesinde yine ayağı sakatlandı. Bunun üzerine gündeme atılan iddia; Meryem’in de takım arkadaşı olan Cemal Hünal gibi diskalifiye olacağıydı. Özellikle yayınlanan yeni fragmanda İlayda’nın ağlaması bu teoriyi destekler nitelikte. Cemal Hünal gibi Meryem Kasap’ın da sakatlık dolayısı ile men edileceğini önümüzdeki bölümde öğreneceğiz.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 22:02
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