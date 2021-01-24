Survivor Meryem diskalifiye mi olacak? Meryem Kasap'ı sakatlık nedeni ile diskalifiye mi olacak, yarışmadan ayrılacak mı?

Survivor 2021 Meryem yarışmadan çekiliyor mu? Diskalifiye mi edilecek?
Trabzonlu olduğu bilinen atlet Meryem Kasap, 2 haftadır yarışmalara katılamıyor çünkü 2 hafta öncesinde yine ayağı sakatlandı. Bunun üzerine gündeme atılan iddia; Meryem’in de takım arkadaşı olan Cemal Hünal gibi diskalifiye olacağıydı. Özellikle yayınlanan yeni fragmanda İlayda’nın ağlaması bu teoriyi destekler nitelikte. Cemal Hünal gibi Meryem Kasap’ın da sakatlık dolayısı ile men edileceğini önümüzdeki bölümde öğreneceğiz.
Son Güncelleme: 24.01.2021 22:02