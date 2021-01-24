Survivor Meryem diskalifiye mi olacak? Meryem Kasap'ı sakatlık nedeni ile diskalifiye mi olacak, yarışmadan ayrılacak mı?

Survivor 2021 Meryem yarışmadan çekiliyor mu? Diskalifiye mi edilecek?

Meryem, geçtiğimiz sezonda sakatlanmasından dolayı Survivor’ı yarıda bırakmıştı. Acun Ilıcalı ise bu sezonda Meryem’i tekrar adaya çağırdı. Böylelikle Meryem Survivor 2021 sezonundaki yerini almış oldu.

Trabzonlu olduğu bilinen atlet Meryem Kasap, 2 haftadır yarışmalara katılamıyor çünkü 2 hafta öncesinde yine ayağı sakatlandı. Bunun üzerine gündeme atılan iddia; Meryem’in de takım arkadaşı olan Cemal Hünal gibi diskalifiye olacağıydı. Özellikle yayınlanan yeni fragmanda İlayda’nın ağlaması bu teoriyi destekler nitelikte. Cemal Hünal gibi Meryem Kasap’ın da sakatlık dolayısı ile men edileceğini önümüzdeki bölümde öğreneceğiz.