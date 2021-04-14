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Survivor Merve'ye ne oldu? Merve Aydın sağlık durumu nasıl?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının 69. bölümünde iletişim oyununda Merve Aydın talihsiz bir kaza geçirdi. Peki Merve Aydın’a ne oldu, durumu nasıl? detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:18
Survivor Merve'ye ne oldu? Merve Aydın sağlık durumu nasıl?
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Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının 69. bölümünde iletişim oyununda Merve Aydın talihsiz bir kaza geçirdi. Dünyanın en zor yarışması olan Survivor’ın 13 Nisan günü yayınlanan bölümde Merve Aydın, iletişim ödülünün oynandığı parkurda kaza geçirerek yarışmacı arkadaşlarını korkuttu. 

Merve Aydın’a ne oldu?

Survivor 2021 yarışmasında iletişim oyununun oynandığı parkurda bir engelden geçerken yüzüne darbe alarak bir anda kanlar içinde kaldı. 

Merve Aydın’ın durumu nasıl?

Survivor yarışmasının 69. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Oyun sırasında talihsiz bir kaza geçiren Merve Aydın, bir engele bununu çarparak kanlar içinde kaldı.

Dr. Metin Kuş, Merve Aydın’a ilk müdahaleyi yaparken oynayamayacağını söylemesi üzerine Merve: "Metin ağabey durursa oynayabilirim. Ben alışkınım" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Acun Ilıcalı, Merve’nin yanına gelerek burunun çok hassas olduğunu, kırığın düzgün bir şekilde tapalaması gerektiğini söyleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sözler üzerine gözyaşlarını tutamayan Merve Aydın, arkadaşlarının yanına gelerek: “Sesli mesajları dinlemeye geleceğim” dedi. Merve Aydın daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırdı. Takım arkadaşları ise iletişim oyunu için büyük bir mücadele vererek oyunu kazandılar.



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:18
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Anahtar Kelimeler:
Merve AydınKazaSurvivor
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