İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

Survivor Merve'nin burnuna ne oldu? Survivor'da Merve Aydın sakatlandı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da yarışmacı Merve'ye ne olduğu araştırılıyor. Program hayranları, Survivor Merve'nin burnuna ne oldu? sorusunu araştırıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 02:44
Survivor Merve'nin burnuna ne oldu? Survivor'da Merve Aydın sakatlandı!
Takip Et:

Tv8 ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden yarışma programı Survivor 2021’de ünlüler takımında yarışmacı olan Merve Aydın’ın son bölümünde yaşanan olay ile hastaneye kaldırılması merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Merve Aydın’ın bununa ne olduğunu merak ediyor.

Survivor’un yayınlanan 69. Bölümünde iletişim oyunu heyecanı yaşanırken ünlüler takımında yarışan Merve Aydın parkurda bulunan engele bununu çarptı. Yaşanan kaza sonrasında bunu ciddi şekilde kanayan Merve Aydın’ın yardımına Survivor 2021 doktoru Metin Kuş yetişti.

Survivor Merve son durum

Survivor Merve yarışmaya devam etmek istese de doktor Metin Kuş tedbir amaçlı olarak Merve’nin yarışmasına izin vermedi.

Metin Kuş’un ‘Merve oynayamaz’ demesi üzerine yarışmacı Merve ‘kanama durursa oynayabilirim. Ben alışkınım.’ Demesi dikkat çekti.

Yaşanan olay sonrasında Merve’nin yanına giden Acun Ilıcalı ‘burun çok hassastır. Kırığın düzgün müdahale ile düzelmesi lazım.’ Dedi. Bunu kırıldığı açıklanan Merve Aydın hastaneye kaldırılan Merve’nin durumunu araştırmaya başladı.



Son Güncelleme: 14.04.2021 02:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor2021ünlülerMerve AydınBurunNe OlduKırıkSakatlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı, korona mı oldu?
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı, korona mı oldu?
Bu akşam Survivor'da kim elendi? 13 Nisan EXXEN Survivor SMS oylama sırası
Bu akşam Survivor'da kim elendi? 13 Nisan EXXEN Survivor SMS oylama sırası
Survivor 2021 70. bölüm fragmanı 15 Nisan 2021 Perşembe
Survivor 2021 70. bölüm fragmanı 15 Nisan 2021 Perşembe
Survivor İlayda ailesi yok mu, annesi babası yok mu?
Survivor İlayda ailesi yok mu, annesi babası yok mu?
Survivor Merve'ye ne oldu? Merve Aydın sağlık durumu nasıl?
Survivor Merve'ye ne oldu? Merve Aydın sağlık durumu nasıl?
Kanal D Hekimoğlu 45. Bölüm canlı izle! 13 Nisan Hekimoğlu son bölüm tek parça canlı izle!
Kanal D Hekimoğlu 45. Bölüm canlı izle! 13 Nisan Hekimoğlu son bölüm tek parça canlı izle!

Popüler Haberler

Survivor Merve'nin burnuna ne oldu? Survivor'da Merve Aydın sakatlandı!
Kamuda kurumları yeni mesai saatleri
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı, korona mı oldu?
Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir?
Zehirli Çiçekler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmek anlamı, tabiri nedir?
Sahurda ezan okunurken yemek yenir mi? Ezan okunurken ağızda lokma varsa oruç bozulur mu?
Yemin dizisi Münevver karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melahat Abbasova kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada saç boyatma ne demektir? Doğum veya saç boyatma rüyasının tabiri ve anlamı
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi çekim yerleri ve mekanları
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Vodafone Dijital Koruma servisi nedir? Dijital koruma paketi nasıl iptal edilir?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti fiyatları ve ödeme yöntemleri
3003 Nitelik kodu nedir? 3003 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
Rüyada arı sokması görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? arı sokması görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda hangi değişiklikler, neler olur?
Reyting sonuçları 13 Nisan 2021 Salı; EDHO, Masumlar Apartmanı, Baraj reyting birincisi kim oldu?
Olmazsa olmaz wordpress eklentileri ve özellikleri
Altın ne kadar oldu? 14 Nisan 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 14 Nisan 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Oruç ne zaman niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?
Şehirler arası seyahat yasakları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.