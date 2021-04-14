Survivor Merve'nin burnuna ne oldu? Survivor'da Merve Aydın sakatlandı!

Tv8 ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden yarışma programı Survivor 2021’de ünlüler takımında yarışmacı olan Merve Aydın’ın son bölümünde yaşanan olay ile hastaneye kaldırılması merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Merve Aydın’ın bununa ne olduğunu merak ediyor.

Survivor’un yayınlanan 69. Bölümünde iletişim oyunu heyecanı yaşanırken ünlüler takımında yarışan Merve Aydın parkurda bulunan engele bununu çarptı. Yaşanan kaza sonrasında bunu ciddi şekilde kanayan Merve Aydın’ın yardımına Survivor 2021 doktoru Metin Kuş yetişti.

Survivor Merve son durum

Survivor Merve yarışmaya devam etmek istese de doktor Metin Kuş tedbir amaçlı olarak Merve’nin yarışmasına izin vermedi.

Metin Kuş’un ‘Merve oynayamaz’ demesi üzerine yarışmacı Merve ‘kanama durursa oynayabilirim. Ben alışkınım.’ Demesi dikkat çekti.

Yaşanan olay sonrasında Merve’nin yanına giden Acun Ilıcalı ‘burun çok hassastır. Kırığın düzgün müdahale ile düzelmesi lazım.’ Dedi. Bunu kırıldığı açıklanan Merve Aydın hastaneye kaldırılan Merve’nin durumunu araştırmaya başladı.