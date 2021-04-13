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Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?

Survivor yeni bölüm fragmanında şok görüntüler. Merve Aydın’ın sakatlandığı görüntülerin ardından izleyiciler Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi ve son durum ne gibi soruları gündeme getirdi.

13 Nisan 2021 Salı 00:40
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümü merakla takip edilen yarışmanın bu gece yayınlanan yeni bölüm fragmanında yarışmacılardan Merve Aydın’ın sakatlandığı görüldü.

Fragmanda yarış alanına ambulansın geldiği görüldü. İletişim oyununun da sakatlandığı görülen Merve Aydın’ın yarış alanına ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Merve Aydın’ın durumu hakkında yarın yayınlanacak yeni bölümde ise resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

Merve Aydın kimdir?

10 Mart 1994 yılında dünyaya gelen Merve Aydın milli basketbolcudur. Mersin Büyükşehir Belediyespor’un alt yapısında yetişen ve basketbol kariyerine başlayan Merve Aydın kariyerine İspanyol takımlarından C.B Al-Qázeres’te devam etmektedir.

Genç oyuncu 2021 yılında Acun Ilıcalı’nın daveti üzerine Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadaki performansıyla da dikkatleri çekti.




Son Güncelleme: 13.04.2021 00:40
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorMerve AydınSakatlandı
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