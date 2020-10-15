Survivor Mert Öcal Kırmızı Oda dizisi kadrosuna mı dahil mi oluyor?

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi yayınlandığı günden beri reytinglerde zirvede yer alıyor. Dizinin farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu izleyicilerin beğenisini kazandı.

Diziye şu ana kadar birçok konuk oyuncu da katıldı. Bu isimlere bir yenisi daha eklenecek. Yeni konuk oyuncunun kim olacağı merak edilirken Survivor yarışmasında yer alan oyuncu Mert Öcal’ın diziye konuk oyuncu olarak katılacağı iddia edildi.

Mert Öcal’ın dizinin senaristlerinden Dilek Öksüz ile bir fotoğraf paylaşmasının ardından iddiaların doğru olabileceği konuşulmaya başlandı. Yakışıklı oyuncu Mert Öcal senarist Dilek Öksüz ile olan fotoğrafını dizinin fenomen olan cümlesine “Meğer o küçük yüreğine ne senaryolar sığdırmışsın Dilek” ifadesiyle gönderme yaptı.

OGM Pictures’in yapımcılığını üstlendiği dizi Prof. Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanarak izleyiciye aktarılıyor. Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür yer alıyor. Dizide konuk oyuncu olarak yer alan Hande Doğandemir ve Salih Bağdemci’nin diziden ayrılmasının ardından yeni kişilerin diziye dahil olması bekleniyor.