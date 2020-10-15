İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...

Survivor Mert Öcal Kırmızı Oda dizisi kadrosuna mı dahil mi oluyor?

Survivor Mert Öcal Kırmızı Oda dizisi kadrosuna mı dahil oluyor iddiaları gündeme gelmişti. Mert Öcal sosyal medya hesabından dizinin senaristiyle fotoğraf paylaştı. Mert Öcal’ın diziye dahil olacağı iddiaları arttı.

15 Ekim 2020 Perşembe 18:48
Survivor Mert Öcal Kırmızı Oda dizisi kadrosuna mı dahil mi oluyor?
Takip Et:

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi yayınlandığı günden beri reytinglerde zirvede yer alıyor. Dizinin farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu izleyicilerin beğenisini kazandı.

Diziye şu ana kadar birçok konuk oyuncu da katıldı. Bu isimlere bir yenisi daha eklenecek. Yeni konuk oyuncunun kim olacağı merak edilirken Survivor yarışmasında yer alan oyuncu Mert Öcal’ın diziye konuk oyuncu olarak katılacağı iddia edildi.


Mert Öcal’ın dizinin senaristlerinden Dilek Öksüz ile bir fotoğraf paylaşmasının ardından iddiaların doğru olabileceği konuşulmaya başlandı. Yakışıklı oyuncu Mert Öcal senarist Dilek Öksüz ile olan fotoğrafını dizinin fenomen olan cümlesine “Meğer o küçük yüreğine ne senaryolar sığdırmışsın Dilek” ifadesiyle gönderme yaptı.

OGM Pictures’in yapımcılığını üstlendiği dizi Prof. Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanarak izleyiciye aktarılıyor. Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür yer alıyor. Dizide konuk oyuncu olarak yer alan Hande Doğandemir ve Salih Bağdemci’nin diziden ayrılmasının ardından yeni kişilerin diziye dahil olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 15.10.2020 18:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? ATV'nin sevilen dizisi için şok iddia
Survivor Mert Öcal Kırmızı Oda dizisi kadrosuna mı dahil mi oluyor?
PTT aracılığıyla adıma aktarılan parayı nasıl sorgulayabilirim?
Dexter yeni sezon bölümleri ne zaman çıkacak? Dexter 9.sezon için Showtime başkanından açıklama
Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? TV8 15 Ekim 2020 Perşembe Doya Doya puan durumu
Netflix Aşk Yağmura Benzer film konusu, fragmanı ve oyuncuları
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020
Gerçeğin Peşinde 15 Ekim 2020 Perşembe günü 213. Bölüm canlı yayın ve tekrarı
Pepe çizgi filmi hangi kanalda yayınlanıyor? Pepe saat kaçta? Pepee kanalı ve yayın saati
A101 saat kaçta açılır, kaçta kapanır? 2020 A101 çalışma saatleri
Kanal 7 Mustafa Karataş 2020 ramazan programından ne kada maaş alacak?
Çocuk Neden yayınlanmadı, neden yok? 28 Ekim Pazartesi Star TV Çocuk var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman?
Emekliye Temmuz yeni zammı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü kulağı bu haberde!
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
Havalanı DHMİ 2 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Uçuş Rehberim uygulaması ile bedava internet
E-devlet sistemi ile kredi notu nasıl sorgulanır? 2020
Kredi Risk Raporu sorgulama işlemi ücretsiz olarak nasıl yapılmaktadır?
Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? İşte Demet Evgar'ın yeni dizisi Alev Alev'in konusu ve fragmanı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.