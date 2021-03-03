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Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler

TV8 ekranlarında yer alan ‘Survivor 2021’ hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor. Ünlüler takımında yarışan Melis Sezer birçok kişi tarafından merak edilirken araştırmalar devam ediyor. Survivor 2021 Melis Sezer kimdir? İşte Melis Sezer hakkında merak edilenler…

03 Mart 2021 Çarşamba 15:24
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması ‘Survivor’ her yıl olduğu gibi 2021 yılında da milyonlarca kişi tarafından izlenmeye devam ediyor. Dünyanın en zor yarışmaları arasında yer alan Survivor, ünlüler ve gönüllüler takımı olarak oynanıyor. İki takımın verdiği hayat mücadelesi televizyon ekranında yansıtılırken ünlüler takımında mücadele eden Melis Sezer birçok kişi tarafından merak ediliyor. Melis Sezer kimdir?

Melis Sezer kimdir?

2 Haziran 1993 İzmir’de dünyaya gelen Melis Sezer, Türk milli tenisçidir. Enka Spor Kulübü oyuncusu olan 27 yaşındaki genç sporcu, İstanbul’da yaşıyor. 1,68 cm boyuna sahip olan Sezer, 2010 yılında Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. Avustralya Açık Grand Slam Gençler Tunuvası’na katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi olarak adını yazdıran Sezer, 2021 Survivor yarışmasında ünlüler takımında mücadele veriyor.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:24
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorMelis SezerünlülerMilli Tenisçi
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