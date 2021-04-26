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Survivor Melis ile Batuhan arasında aşk mı var?

Survivor 2021 yarışmasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yarışma da Melis ve Batuhan'ın yakınlığı ve samimi davranışları oldukça dikkat çekiyor. Melis ve Batuhan arasında bir şey mi var? İkili aşk mı yaşıyor? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:58
Survivor Melis ile Batuhan arasında aşk mı var?
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Melis Sezer Batuhan Karaca’ya aşık mı? 

Dünyada ki en zor yarışmalar arasında yer alan Survivor’a ünlüler takımındaki oyuncu Batuhan Karaca’nın yaptığı açıklamalar bomba gibi oturdu. Karaca’nın açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu. Survivor’da Melis ve Batuhan arasında ne var?

Melis ve Batuhan aşıklar mı?

Batuhan Karaca konseyde, ‘ birleşme partisinden itibaren öyle entrikalar içerisindeyim ki inanamazsınız’ söyleminde bulundu. Daha sonra bu konu ile alakalı olarak ‘ ben burada söylerim hiç çekinmeden. Bir de sevgili tribi yiyorum yani’ dedi. 

Melis ise konu ile alakalı olarak ‘ ben onun fikrine zıt bir şey söylediğim için şu an onun gözünde bambaşka biri oldum’ dedi.

Melis Sezer Batuhan’ı seviyor mu?

Ünlüler takımında yer alan milli tenisçi Melis Sezer be oyuncu Batuhan Karaca arasında neler olup bittiği, ikilinin aşık olup olmadığı bilinmiyor. Fakat ikili takım arkadaşı olarak çok yakınlaşıyor ve birbirlerini destekliyor.




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorBatuhan KaracaMelis Sezer
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