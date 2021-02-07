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Survivor market ve erzak oyununu kazanan kim oldu? 6 Şubat Survivor erzak oyununu sonuçları

Survivor’un 6 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde takımlar erzak ödülü için yarıştı. Peki oyunun kazananı kim oldu? İşte cevabı…

07 Şubat 2021 Pazar 00:25
Survivor market ve erzak oyununu kazanan kim oldu? 6 Şubat Survivor erzak oyununu sonuçları
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Survivor 2021 yarışması hız kesmeden devam ederken, 6 Şubat Cumartesi akşamı oynanan erzak oyununu hangi takımın kazandığı merak edildi.

Survivor erzak oyununu hangi takım kazandı?

Bu akşam ekrana gelen bölümde iki takım erzak kazanmak için mücadele etti. Mücadelenin kazananı gönüllüler takımı oldu.

Erzak oyunu ödülü ne?

Yarışmada erzak ödülü, her iki takım için de oldukça önem taşıyor. 6 Şubat tarihinde oynanan erzak oyununda ödül olarak yeşil mercimek ile patates verildi.

Erzak ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor’un 5. Haftasında erzak oyunu için kıyasıya mücadele verildi. Ünlüler takımından Çağrı, sakatlığı sebebi ile oynayamadı. Bu sebepten gönüllüler takımında ki Dora da oyun dışında kaldı. Reşat ise parkurun kendisini zorlamayacağını düşündüğü için market oyununda oynamak istedi.

Oyunun başında 3 – 1 skor yapan gönüllüler takımı, farkı açarak 7 – 3 skor ile oyunu kazandılar. Gönüllüler takımı, geçen hafta ki gibi bu hafta da market oyununun kazananı olarak haftalık erzak paketini aldılar.



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:25
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorErzakOyunuKazananTakım
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