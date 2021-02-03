Survivor kim elendi? EXXEN Survivor 2021 sms oylaması 2 Şubat elenen yarışmacı

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak dokunulmazlık oyunu oynanırken oyuncu Gönüllüler takımı kaybetti. Gönüllüler takımı iki eleme adaya belirlerken SMS sonuçlarının ardından son eleme adayı da belli oldu.

SMS birincisi Gönüllüler takımında Poyraz odu. Yarışmamanın dördüncü haftasındaki iki dokunulmazlık oyununun kaybeden gönüllüler ilk oyunun ardından Duygu’yu ikinci oyunun ardından Poyraz’ın ismini eleme potası koydu. Ancak Poyraz SMS’de birinci geldi ve eleme adaylığı iptal oldu. SMS birincisi olan Poyraz eleme adayı olarak Ayşe’nin ismini verdi. SMS ikinci olan Dora ise son aday olarak Reşat’ı gösterdi.

Duygu, Reşat ve Ayşe’nin eleme potasında olduğu haftada adaya veda eden isim Duygu oldu.