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Survivor İsmail nişanlısından ayrıldı mı, neden ayrıldı?

TV 8'in vazgeçilmez yarışması Survivor, finale doğru gidiyor. İzlenme rekorları kıran yarışma, kıyasıya mücadele ve zorlu parkurlarla birilikte finalistlerin kimler olacağı konusunu merak ettiriyor. Yarışmacılardan İsmail'in iletişim ödülünde annesi ile yaptığı görüşmenin ardından nişanlısıyla ayrıldığı haberi bomba gibi düştü. İşte İsmail'in nişanlısından neden ayrıldığını haberimizde açıklıyoruz!

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
Survivor İsmail nişanlısından ayrıldı mı, neden ayrıldı?
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TV 8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor, finale doğru heyecanla ilerliyor. Yarışmada her geçen gün farklı olaylar yaşanırken bir yenisi olarak ünlülerden İsmail'in annesi ile yaptığı görüşme sonucunda ortaya çıkan haber oldu.

Nişanlısından ayrılan İsmail, iletişim ödülünü kazanıp annesi ile görüştü. Yapılan görüşmede, annesi konuşmaya başlarken ağladı. Nişanlısının adını ağzına almamasını söyleyen annesi, görüşme sonrasında İsmail duygu karmaşası yaşadı ve dışarı çıkmak istedi. 

Aileler arası yaşanan sorunlardan dolayı ayrıldıklarını söyleyen İsmail, daha fazla konuşmak istemedi.

Annesi ise telefonda üzüntüsünü dile getirerek, ağladı. İsmail'in yarışmaya katıldığı andan itibaren her şeyin çok değiştiğini vurguladı. Ailesinin her şey ve herkesten önce geleceğini söyleyen İsmail, bu durum karşısında çok üzüldü ve aklının şu an ailesinde olduğunu söyledi. 

Acun Ilıcalı bu durum karşısında İsmail'e, eğer isterse nişanlısı ile görüşme imkanı sağlayacaklarını söylerken, İsmail annesi ile görüşmek istediğini söyledi. 




Son Güncelleme: 28.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
TV 8IsmailNişanlıSurvivor
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