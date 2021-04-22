Survivor İsmail neden oyunlarda yok, neden yarışmıyor, sakatlandı mı, ceza mı aldı?

Tv 8'in vazgeçilmez yarışması bu senede devam ediyor. Kıyasıya mücadelenin ve gücün yarıştığı yarışmada her gün yeni olaylar gündeme geliyor. Survivor reyting rekorlarını alt üst eden ve yıllardır ismini duyuran yarışma gelenek haline geldi. Bu sene yarışmacılardan İsmail, son oyunlarda gözükmemesinin nedenini hayranları merakla sosyal medya da araştırmaya devam ediyor. Survivor son fragmanı yayında! Canlı Survivor izle!

Bizde siz kıymetli okuyucularımız için haberimizde derledik. İşte İsmail neden yok? Cevabı burada!

Son ödül oyununda ekranlarda yer almayan İsmail Balaban, hayranlarını merak ettirdi. Sosyal medyada nedenini araştıran hayranları, Balaban'ın ceza mı aldığını yoksa sakatlandığını mı öğrenmek istiyor.

Geçen yarışmada Balaban'ın ceza alması nedeniyle 3 oyunda oynamama ve 3 ödülde yer almama cezası gündeme geldi. Bundan ötürü ekranlarda gözükmüyor.

Oyunlarda oynama durumu olmamasına rağmen kenardan arkadaşlarını desteklemeye devam ediyor. 22 Nisan 2021 tarihinde ekranlara geldiği gibi gözüktü. Destek vererek arkadaşlarına moral vermeye devam ediyor.

1987 Antalya doğumlu olan Balaban, Türk pehlivandır. Kırkpınar yağlı güreşlerinde 652 ve 655'te biricinci olarak iki kez baş pehlivan oldu. Survivor ünlüler takımında yer alıyor.