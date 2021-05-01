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Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında? Gamze Atakan instagram adresi nedir?

Survivor'da iletişim oyununu Ünlüler kazanmıştı. İsmail Balaban,telefonda annesiyle görüşürken,annesi nişanlısı hakkında şok edici ifadeler kullandı. Seyirciler bu olaydan sonra Balaban'ın nişanlısı olan Gamze Atakan'ın kim olduğu araştırmaya başladı. Gamze Atakan kimdir? Bu haberimizde gündem olan Gamze Atakan hakkında tüm merak edilenleri derledik. İşte Gamze Atakan hakkında detaylar...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:30
Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında? Gamze Atakan instagram adresi nedir?
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Survivor’da iletişim ödülünde annesiyle telefonda konuşan İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkında söylediği sözler yüzünden yıkıldı. Annesi,nişanlısı hakkında konuşmamasını , İsmail’in bırakıp gittiği kız olmadığı ifadelerini kullandı. Bundan dolayı İsmail Balaban’ın nişanlısı olan Gamze Atakan’ın kim olduğu merak edildi. Gamze Atakan kimdir?

Gamze Atakan

Gamze Atakan ve İsmail Balaban 2020 senesinde nişanlandı. Nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştı. Gamze Atakan’ın Antalya Finike’de yaşadığı bilinmektedir. Atakan’ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden mezun olduğu bilinmektedir.

Olayların ardından Gamze Atakan sessiz kalmıştı. Gamze Atakan sessizliğini bozarak, Instagram profilinden Balaban’la olan fotoğrafını kaldırdı.ayrıca nişanlısıyla olan tüm fotoğraflarını da kaldırması gözlerden kaçmadı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:30
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Gamze Atakanİsmail Balabanın Nişanlısı Kimdir?Survivor 2021 İsmail Balaban
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