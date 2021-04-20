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Survivor İsmail Balaban’a ne oldu, diskalifiye mi oldu? İsmail Balaban yarışmadan ayrılıyor mu?

Ekranların reyting rekortmeni yarışma programı Survivor'da İsmail Balaban'ın durumu merak ediliyor. Hayranlar, Survivor İsmail Balaban'a ne oldu, diskalifiye mi oldu? İsmail Balaban yarışmadan ayrılıyor mu? soruları araştırılıyor.

20 Nisan 2021 Salı 20:27
Survivor İsmail Balaban’a ne oldu, diskalifiye mi oldu? İsmail Balaban yarışmadan ayrılıyor mu?
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TV8’in sevilen yarışma programlarından Survivor’un yayınlanan son bölüm fragmanında ünlüler takımında yarışan İsmail Balaban’ın olmaması dikkat çekti. Program hayranları İsmail Balaban’ın neden programda olmadığını araştırırken aynı zamanda yeni bölümde nelerin yaşanacağı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

İsmail Balaban diskalifiye mi oldu?

2021’in en dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan İsmail Balaban ile ilgili merak edilenler araştırılırken Acun Ilıcalı’nın konseyde ki konuşmaları dikkatleri çekti. Balaban hakkında açıklamalarda bulunan Ilıcalı ‘Önemi bir konuya girmem gerekiyor ve bu konu İsmail Balaban ile ilgili. Açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi derecede zorladı.’ Demesi dikkat çekerken İsmail Balaban’ın durumu Salı günü yayınlanacak bölümde kesinleşecek denildi.

 




Son Güncelleme: 20.04.2021 20:27
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Tv8Ismail BalabanSurvivor2021DiskalifiyeNe OlduAyrılık
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