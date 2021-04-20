Survivor İsmail Balaban’a ne oldu, diskalifiye mi oldu? İsmail Balaban yarışmadan ayrılıyor mu?

TV8’in sevilen yarışma programlarından Survivor’un yayınlanan son bölüm fragmanında ünlüler takımında yarışan İsmail Balaban’ın olmaması dikkat çekti. Program hayranları İsmail Balaban’ın neden programda olmadığını araştırırken aynı zamanda yeni bölümde nelerin yaşanacağı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

İsmail Balaban diskalifiye mi oldu?

2021’in en dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan İsmail Balaban ile ilgili merak edilenler araştırılırken Acun Ilıcalı’nın konseyde ki konuşmaları dikkatleri çekti. Balaban hakkında açıklamalarda bulunan Ilıcalı ‘Önemi bir konuya girmem gerekiyor ve bu konu İsmail Balaban ile ilgili. Açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi derecede zorladı.’ Demesi dikkat çekerken İsmail Balaban’ın durumu Salı günü yayınlanacak bölümde kesinleşecek denildi.