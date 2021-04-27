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Survivor İsmail Balaban nişanlısı kimdir, nişanlısından ayrıldı mı?

Survivor 2021'de İsmail Balaban'ın annesiyle telefon konuşması gündem oldu. İsmail Balaban'ın annesinin, nişanlısı hakkında söylediği sözlerden sonra İsmail Balaban'ın nişanlısı araştırılmaya başlandı. Survivor İsmail Balaban nişanlısı kimdir, ayrıldı mı sorularının yanıtları haberimizde...

27 Nisan 2021 Salı 23:54
Survivor İsmail Balaban nişanlısı kimdir, nişanlısından ayrıldı mı?
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Survivor 2021 yarışmasında Ünlüler takımında olan İsmail Balaban, son haftalarda yarışmada girdiği tartışmalarla ön plandaydı. Kırkpınar güreşlerinden birincilikleri bulunan İsmail Balanban’ın 27 Nisan 2021 Salı günü kazandıkları iletişim ödülünde annesiyle arasında yaşanan diyaloglar gündem oldu.

İsmail Balan, kazandıkları iletişim ödülünde telefonda annesiyle görüştü. Balaban’ın annesinin nişanlısı Gamze Atakan ile söylediği ‘Onun adını anma, Bu iş bitti.’ sözlerinden sonra birçok izleyici Gamze Atakan’ı araştırmaya başladı.

Gamze Atakan kimdir?

2020 senesinde İsmail Balaban ile nişanlanan Gamze Atakan, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Mühendisi bölümünden mezun olmuştur. Antalya’nın Finike ilçesine yaşayan Atakan çok iyi derece de İngilizce bilmektedir.

İsmail Balaban kimdir?

1987 senesinde Antalya’da doğan İsmail Balaban, 1.80metre boyunda güreşçidir. Balaban’ın İkizi, Turan Balaban da yağlı güreşçidir. Balaban, 652’inci ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde birinci gelerek 2 defa başpehlivan unvanının sahibi oldu. 2013 senesinde Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.




Son Güncelleme: 27.04.2021 23:54
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Anahtar Kelimeler:
Survivor Ismail BalabanIsmail Balaban Nişanlısı
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