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Survivor İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı? İsmail nişanlısı ile ne konuştu?

Survivor'da geçtiğimiz günlerde İsmail Balaban ve Annesi arasında geçen konuşma merak edilmeye devam edilirken yarışmacı Balaban'ın nişanlısı ile görüşmesi de merak edilmeye başlandı. Program hayranları, survivor İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı? İsmail Balaban nişanlısı ile ne konuştu? soruları araştırılmaya başlandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:09
Survivor İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı? İsmail nişanlısı ile ne konuştu?
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Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor 2021’de 27 Nisan iletişim oyununu kazanan ünlüler takımında yarışmacı İsmail Balaban’ın annesi ile görüşmesi büyük dikkat çekerken Acun Ilıcalı İsmail Balaban’ın nişanlısı ile görüşmesi konusunda insiyatif kullanarak ikiliyi görüştürdü. Balaban ve nişanlısı arasında yapılan görüşme izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

İsmail Balaban ve nişanlısı barıştı mı?

İsmail Balaban’ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban’ın iletişim oyunu sonrasında ki görüşmelerinde ‘Bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, yine sen bilirsin. Beni burada defalarca öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını orada ağzına alma.’ Demesi büyük dikkat çekmişti. Konuşma üzerine gözyaşlarını döken İsmail Balaban için Acun Ilıcalı insiyatif kullanarak nişanlısı Gamze Atakan ile görüşmesine izin verdi. Görüşme sonrasında İsmail Balaban’ın nişanlısı Gamze Atakan ‘Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem başladı. Oradan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Nişanlı olduğun için SMS gelmez diyerek olay çıkardılar. Gülsüm anneme çevresindeki kişiler böyle şeyler söylemiş. Ben de, 'İsmail zaten orada başarısıyla dikkat çekecek birisi. Bunları düşünmüyor’ dedi. Ben kimse hakkında kötü konuşmak istemiyorum. Bunlar gelince konuşacağımız olaylar. Bunları kafana takmanı istemiyorum. Düşündüğün gibi herhangi bir olay yok. Gülsüm anne üç gün sonra annemi aramış ve 'Biz nişanı atıyoruz’ demiş. Kim doldurdu bilmiyorum’ dedi ve yine büyük merak edildi.

Konuşma üzerine İsmail Balaban nişanlısına ‘Öyle bir şey düşünsem burada senin adını kullanmam. Annem nereden bunları düşünecek. Annem bunun olayını yapmaz. Annem saçma bir konudan sitem edeceğini düşünmüyorum. Annem saçma sebeplerden dolayı bunun gibi bir şey demesi bana hiç mantıklı gelmiyor. Detayını annemle konuşmam lazım dedi. Bunun üzerine Gamze Atakan ise, ’Bıraktığın Gamze'yim. Dört aydır sürekli evdeyim. Seni takip ediyorum. Yemek yemiyorsun bende yemiyorum. Seninle yatıp kalkıyorum. Kafana takacak bir olay gerçekten yok. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kendine iyi bak. Bunları düşünüp, kafana yorma. Yarışmana odaklan’ dedi.

2 Mayıs İsmail Balaban ve nişanlısının konuşması

  • Gamze Atakan: Nasılsın, iyi misin?
  • İsmail Balaban: İyi olmak için çabalıyorum.
  • Gamze: İyi olmanı istiyorum.
  • İsmail: Dikkatli ve sakince konuşabilir miyiz.
  • Gamze: Biliyorum.
  • İsmail: Ne oldu, anlatır mısın bana.
  • Gamze: Bak şu an herkesin sağlığı yerinde, bunu bil. Kimsenin sağlıkla ilgili bir sorunu yok. Elimizde olmayan nedenler sebebiyle böyle çok talihsizlik yaşadık. Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem var. Ondan sonrasında ben ne olduğunu anlamadım zaten. Nasıl söyleyeyim nişanlı olduğun ortaya çıktı, hani nişanlın olduğun için SMS gelmez gibilerinden bir konuya dönmeye başladı.
  • İsmail: Ne alaka, öyle bir şey düşünmüş olsam seninle gelmezdim İstanbul'a. Ya da ne bileyim seninle ilgili konuşmam, anlatabiliyor muyum? Senin adın geçmezdi.
  • Gamze: Ben de onun farkındayım işte ama Gülsüm anneme böyle şeyler söylemiş bazıları.
  • İsmail: Ne alakası var?
  • Gamze: bilmiyorum
  • İsmail: Konu, bu mu yani?
  • Gamze: Evet konu bu.

Gamze Atakan kimdir?

Gamze Atakan, İsmail Balaban’ın nişanlısıdır. İkili 2020 yılında Finike’de nişanlanmıştır. İkilinin nişanını Finike Belediye Başkanı yapmıştır.

İsmail Balaban kimdir?

3 Eylül 1987 yılında Antalya’da dünyaya gelen Türk güreşçidir. İkiz kardeşi Turan Balaban’da İsmail Balaban gibi güreşçidir. Balaban, 652. Ve 653. Kırkpınar Yağlı Güreşinde şampiyon olarak baş pehlivan olmuştur.

2013 yılında yarışma finalinde rakibi Ali Gürbüz’ün doping kullandığı tespit edilmesi üzerine yeniden şampiyon ilan edilmiştir.

İsmail Balaban güreş kariyeri

  • 2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
  • 2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
  • 2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
  • 2014 Kırkpınar birinciligi (Ali Gürbüz doping)
  • 2015 Kurtdereli ikincliği
  • 2016 Kurtdereli üçüncülüğü
  • 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
  • 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
  • 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 22:09
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Survivor2021Ismail BalabanNişanlısıBarıştı MıNe Konuştu
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