Survivor İsmail Balaban kimdir?

3 Eylül 1987 senesinde Antalya Elmalı’da dünyaya gelen isim daha sonra güreş dalında 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin galibi olmuştu. Bu sene’a dahil olan Balaban kendisiyle meslektaş Turan Balaban’ın kardeşidir.