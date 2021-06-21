Survivor İsmail Balaban kimdir?

Survivor’da ünlüler takımında mücadelesini veren İsmail dikkat çeken yarışmacılardan biri olmayı başardı. İşte İsmail Balaban hakkında detaylar…
21 Haziran 2021 Pazartesi 21:57
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3 Eylül 1987 senesinde Antalya Elmalı’da dünyaya gelen isim daha sonra güreş dalında 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin galibi olmuştu. Bu sene survivor’a dahil olan Balaban kendisiyle meslektaş Turan Balaban’ın kardeşidir.
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