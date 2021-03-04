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Survivor İlayda kim? Gönüllüler takımında yer alan İlayda Şeker nereli?

Survivor 2021’de Gönüllüler takımında yer alan İlayda Şeker izleyiciler tarafından oldukça sevilen yarışmacı arasında yer aldı. Renkli kişiliği ile dikkat çeken yarışmacı kaç yaşında, nereli? İşte Survivor İlayda Şeker hakkında bilgiler

04 Mart 2021 Perşembe 15:06
Survivor İlayda kim? Gönüllüler takımında yer alan İlayda Şeker nereli?
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1994 Nevşehir doğumlu İlayda Şeker, 18 yaşına kadar ailesi ile Nevşehir Ürgüp’te yaşadı. Üniversiteyi kazandıktan sonra Sakarya’ya giden yarışmacı lisans eğitimi tamamladı. İstanbul’da dedesinin yanına taşınarak orada yaşamaya başlayan Şeker, 2021 Survivor yarışmasında yer almaya hak kazandı. TV8 ekranlarının sevilen yarışması ünlüler ve gönüllüler takımı olarak yayınlanıyor. Kısa süre öncesinde yarışmada konsey sonrası Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçen Şeker, üzüntüsünü Acun Ilıcalı ile paylaştı.   Oyun kaybetmeye değil, kazanmaya geldiğini her seferinde söz eden Şeker, sevimliliği ile herkesin gönlünü kazandı. Öğrencilik hayatında başarılı olan genç yarışmacı  üniversite eğitimini bitirdikten sonra dedesinin yalnız bırakmayarak İstanbul'a yerleşti. Takım arkadaşları ile uyum içerisinde olan İlayda, güzelliği ile ön plana çıkıyor.

İlayda Şeker evli mi?

Renkli kişiliği ile öne çıkan Şeker Survivor izleyicileri tarafından oldukça sevildi. Sporcu kimliği olmamasına rağmen özgüvenli ve başarılı genç kız iddialı ifadeleri ile Survivor gündeminde yer aldı. Gönüller takımında yarışan Şeker’in evli olmadığı biliniyor.

2021 Gönüllüler takımında yer alan Şeker, şu anda herhangi bir mesleği bulunmuyor.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:06
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Ilayda şekerGönüllülerSurvivor
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