Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı

TV8’in Survivor adlı yarışmasında ünlüler takımında yer alan İlayda, yaptığı her röportajda dedesinden bahsediyordu. Hâl böyle olunca izleyici de dedesinin kim olduğunu merak etti. En son iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı olunca sevdiklerinden mesaj alma imkanları oldu. İlayda’ya mesaj çok sevdiği dedesinden gelmişti.

Daha ilk röportajında İlayda, borçları konusunda dedesi Mehmet Şeker’e güvendiğini belirtirken aynı zamanda da ‘dede ne olur evlenme’ diyerek bizleri şaşırtmıştı.

Dedesi Mehmet Şeker’den gelen mesaj şu şekildeydi;

“Canım kızım seni çok seviyorum. Sen evlenmeden asla evlenmem, merak etme” diyerek torununa kucak dolusu sevgiler gönderen Dede Mehmet Şeker gönülleri de fethetti.

İlayda’nın dedesinin adı Survivor için o kadar büyük bir konu haline geldi ki Survivor Panaroma programında bile konuşuldu. En sonunda konsey akşamında Acun Ilıcalı, İlayda’nın dedesinin adını söyleyerek konuya noktayı koydu.

