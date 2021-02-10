İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı

Survivor yarışmacısı olan İlayda’nın sürekli bahsini geçirdiği dedesi merak konusu oldu. Geçen bölümde kendisine dedesinden bir mesaj gelmişti. İlayda’nın çok merak edilen dedesi ve dedesinin kendisine gönderdiği mesaj ile ilgili her şey bu yazının devamında.

10 Şubat 2021 Çarşamba 01:46
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Takip Et:

TV8’in Survivor adlı yarışmasında ünlüler takımında yer alan İlayda, yaptığı her röportajda dedesinden bahsediyordu. Hâl böyle olunca izleyici de dedesinin kim olduğunu merak etti. En son iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı olunca sevdiklerinden mesaj alma imkanları oldu. İlayda’ya mesaj çok sevdiği dedesinden gelmişti.

 

Daha ilk röportajında İlayda, borçları konusunda dedesi Mehmet Şeker’e güvendiğini belirtirken aynı zamanda da ‘dede ne olur evlenme’ diyerek bizleri şaşırtmıştı.

 

Dedesi Mehmet Şeker’den gelen mesaj şu şekildeydi;

 

“Canım kızım seni çok seviyorum. Sen evlenmeden asla evlenmem, merak etme” diyerek torununa kucak dolusu sevgiler gönderen Dede Mehmet Şeker gönülleri de fethetti.

 

 

İlayda’nın dedesinin adı Survivor için o kadar büyük bir konu haline geldi ki Survivor Panaroma programında bile konuşuldu. En sonunda konsey akşamında Acun Ilıcalı, İlayda’nın dedesinin adını söyleyerek konuya noktayı koydu.

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 01:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorIlaydaDede
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldı
Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldı
Baraj dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Baraj dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Popüler Haberler

Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yavuz dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Sefirin kızı tekrar bölümleri günü ve saatleri
Ramo dizisi ne zaman yayınlanacak? Show tv Ramo dizisi yayın tarihi belli oldu
MasterChef Türkiye yeni bölümler ne zaman? MasterChef’in yeni sezon jüri üyeleri
Bankaların müşteri hizmetleri telefon numaralarına direk bağlanma yolları
2019 Eylül'de çıkacak oyunlar
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Şubat 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları
Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
Sermaye Piyasası Kurulu SPL Türev araçlar lisansı sınavı konuları nelerdir? 2021 SPL nasıl alınır?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.