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Survivor hangi yarışmacılar yemek çaldı? Survivor'da kural ihlali yapan yarışmacılar kim?

Survivor 2021'de izleyenleri şaşırtan bir olay gerçekleşti. Yarışmacılar arasında yemek temin ettikleri ve buldukları bir içeceği çantasına attığı iddiası ile beş yarışmacı ödül cezası aldı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 01:18
Survivor hangi yarışmacılar yemek çaldı? Survivor'da kural ihlali yapan yarışmacılar kim?
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Survivor 2021’de bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Yarışmacılardan birkaçının yemek çaldığı iddiaları yarışma içinde olay oldu. Konsey sırasında Acun Ilıcalı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada yarışmacılardan ikisinin yemek bulduğu ve yediklerini duyurdu. Konudan sorumlu tutulan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan hakkında eşitlik ilkesini bozarak bazı maddeler temin etmiş olduklarını açıkladı. Kalaycıoğlu ve Çalışkan yaptıkları hatayı doğrulayarak özür dilediler. Durum karşısında Acun Ilıcalı ayrıca İlayda’nın da ödülde kazandığı yemekten takım arkadaşı Hanzade’ye verdiğinden dolayı da uyarı aldı.

Acun Ilıcalı, son olarak Batuhan Karacakaya’ya bir içecek alıp çantasına atması iddialarını sordu, Batuhan doğrulayarak özür diledi ve göz yaşlarına boğuldu. Olay sonrasında Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan, İlayda ve Hanzade üç ödül boyunca ödülden faydalanamama cezası aldı

6 Nisan 2021 Survivor’da kim elendi?

Yarışmada SMS adaylarından Doğan, İsmail, Çağrı ve Sergen arasından Doğan adaya veda ederek yarışmadan ayrıldı.



Son Güncelleme: 07.04.2021 01:18
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorYemek
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