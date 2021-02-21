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Survivor haftalık ve genel performans sıralaması güncel listesi

Survivor 2021 Gönüllüer-Ünlüler takımlarının performans sıralaması ne? Survivor 2021 Gönüllüer-Ünlüler takımlarının haftalık performans sıralaması ne? Survivor 2021 Gönüllüer-Ünlüler takımlarının genel performans sıralaması ne? Survivor 2021 Gönüllüer-Ünlüler takımlarının performans sıralamasında kimler ilk sıralarda? Survivor 2021 izleyenleri yarışmacıların haftalık ve genel performans sıramalarının nasıl olduğunu ve performans sıralamasında kimlerin ilk sıralarda yer aldığını merakla araştırıyorlar.

21 Şubat 2021 Pazar 19:01
Survivor haftalık ve genel performans sıralaması güncel listesi
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TV 8 ekranlarının sevilen ve beğenilen yarışması olan Survivor 2021 yarışmasındaki yarışmacıların haftalık ve genel performans sıralamaları herkesin merak konusu oldu. Herkesin merak ettiği bir diğer konu ise yarışmacılar arasındaki performans sıralamasında ilk sıralarda kimlerin olduğu konuda izleyenler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Survivor 2021 yarışmasında yapılan ada konseylerinde yarışmacıların hafta hafta performans tabloları izleyenlere gösteriliyor. Herkes Survivor performans liginin ne olduğunu ve performans sıramalası, puanlamasının nasıl olacağını merakla araştırıyor.

Survivor 2021 Gönüllüer-Ünlüler takımlarının performans sıralaması

Haftalık performansta da genel performansta da Gönüllüler takımından Poyraz ilk sırada yre alırken, Doğan müthiş bir hafta geçirdi ve genel sıralamada çok geride olmasına rağmen bu hafta performans sıralamasında 2. sırada yer aldı.

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının haftalık performans sıralaması

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının genel performans sıralaması



Son Güncelleme: 21.02.2021 19:01
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021 Gönüllüer-Ünlüler Performans SıralamasıSurvivor 2021TV 8
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